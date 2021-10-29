أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالسوق المحلي تواصل الاستقرار

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة، 29 أكتوبر 2021، مستويات مستقرة في أغلب الشركات العاملة في مصر، وكذلك أسعار الأسمنت بالسوق المحلي، لتواصل الهدوء بعد ارتفاع الأسعار الذي عصف باستقرار السوق، ليسجل سعر الحديد تسليم أرض المصنع 15,25 ألف جنيه للطن، بزيادة 950 جنيهًا.

ويباع سعر حديد التسليح بأسعار تتراوح بين 15,600 و15,100 جنيه للطن، فيما يتراوح سعر الأسمنت بين 1,130 و710 جنيه للطن في الشركات.

وتستعرض «الوطن» أسعار مواد البناء الأساسية، من الحديد والأسمنت، لقرائها على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم في الشركات

يباع سعر حديد العتال بـ15,500 جنيه للطن، فيما وصل سعر حديد تسليح المصريين إلى 15,300 جنيه للطن، ويباع حديد بشاي بسعر 15,400 جنيه، فيما سجل حديد المراكبي سعر 15,100 جنيه للطن.

أعلى سعر حديد اليوم في مصر

عند أعلى سعر حديد اليوم بين الشركات العاملة في مصر، يباع حديد تسليح عز الدخيلة بسعر 15,600 جنيه للطن.

أدنى سعر حديد اليوم في مصر

وفي المقابل، بلغ أدنى سعر حديد اليوم بين الشركات، في مصر ستيل، ليسجل نحو 15,100 جنيه للطن، وهو نفس السعر الذي يباع به طن الحديد بشركات أخرى مثل «المراكبي» و«سرحان» و«المعادي».

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

وتتراوح أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، بين 1,115 و1,120 جنيه للطن، فيما سجلت أسمنت الممتاز أسعار بين 1,080 و1,070 جنيه للطن، واستقر أسمنت النصر عند أسعار 1,050 و1,060 جنيه للطن، وأسمنت حلوان بأسعار 1,075 و1,070 جنيه للطن.

ويباع أسمنت العامرية عادة بسعر 1,050 جنيه للطن، فيما بلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 1,050 و1,040 جنيه للطن، ووصل سعر أسمنت المخصوص 1,060 جنيه للطن، ويباع أسمنت سيناء بسعر 940 جنيه للطن، وأسمنت السويس بأسعار 1,070 و1,020 جنيه للطن.

أعلى سعر أسمنت اليوم في مصر

لا يزال أسمنت السويدي العادي يعتلي قمة أعلى سعر أسمنت بين الشركات العاملة بالسوق المحلية، بأسعار 1,130 و1,120 جنيه.

أدنى سعر أسمنت اليوم في مصر

فيما تستحوذ شركة أسمنت الدلتا على أدنى سعر لـ طن الأسمنت بين الشركات العاملة في السوق المحلية، بأسعار 715 و710 جنيه للطن.