أسعار الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس، 28 أكتوبر 2021، وكذلك أسعار الأسمنت للمستهلك، مزيد من الاستقرار في السوق المحلي، وذلك بحسب الأسعار المعلنة شركات مواد البناء العاملة في مصر.

وكان سعر الحديد قد سجل ارتفاع جديد في بداية الأسبوع الحالي، ليسجل سعر الطن تسليم أرض المصنع 15.25 ألف جنيه، بزيادة حوالي 950 جنيه للطن.

وكذلك سجل سعر بيع الحديد للمستهلك مستويات أعلى من السعر العالمي، بمتوسط سعر 15.6 ألف جنيه للطن يوم الأحد الماضي، فيما تراوحت أسعار الطن بين 14.8 و14.3 ألف جنيه للطن يوم السبت.

أسعار الحديد اليوم في الشركات

تواصل أسعار الحديد اليوم استقرارها في أغلب الشركات المحلية في بداية تعاملات اليوم، حيث سجلت الأسعار الآتية:

يباع حديد عز الدخلية بسعر 15.6 ألف جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا بين الشركات العاملة في مصر.

فيما يباع حديد المصريين بسعر 15.3 ألف جنيه للطن، مقابل وصول سعر طن حديد العتال إلى 15.5 ألف جنيه للطن، وحديد بشاي الذي سجل 15.4 ألف جنيه للطن.

ويباع حديد المراكبي بسعر 15.1 ألف جنيه للطن، وكذلك يباع حديد مصر ستيل بسعر 15.1 ألف جنيه للطن، وهو أقل سعر طن حديد في السوق المحلي اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

تراوحت أسعار الأسمنت اليوم بين 1.130 و710 جنيه للطن، وتعرض في الشركات بالأسعار التالية:

يباع أسمنت السويدي بأسعار تتراوح بين 1.130 جنيه للطن وهو الأعلى سعراً في السوق المحلي، مقابل أسعار تتراوح بين 715 و710 جنيه لطن أسمنت الدلتا وهو الأدنى سعراً بين الشركات.

ويباع أسمنت المسلح بين أسعار 1.115 و1.120 جنيه للطن، فيما وصل طن أسمنت الممتاز إلى أسعار تتراوح بين 1.080 و1.070 جنيه للطن.

وسجل أسمنت الصعيد سعر 750 جنيه للطن، فيما وصل سعر أسمنت المخصوص إلى 1.060 جنيه للطن، وأسمنت سيناء إلى 940 جنيه للطن، وأسمنت السويس الذي يباع بأسعار تتراوح بين 1.070 و1.020 جنيه للطن.