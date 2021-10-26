هدوء أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالتعاملات المسائية

واصلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021، استقرارها بنهاية التعاملات في السوق المحلي، وذلك وفقاً للأسعار المعلنة من الشركات العاملة في مصر، ليترواح سعر حديد التسليح بين 15.600 و15.100 جنيه للطن، فيما يباع الأسمنت بأسعار تترواح بين 1.130 و710 جنيهات للطن.

وكان سعر الحديد سجل قفزة أول أمس الأحد، بقيمة 1.400 جنيه للطن بسبب ارتفاع السعر العالمي بعد انتهاء فترات الإغلاق الكلي والجزئي واحتواء الجائحة، وارتفاع الطلب العالمي مع ثبات نسبي لجانب العرض على المدى القصير، على أقل تقدير.

وتهتم «الوطن»، بمتابعة أسعار مواد البناء بالسوق المحلي للمهتمين والعاملين بقطاع التشييد والبناء، والتي جاءت كالتالي للتعاملات المسائية اليوم:

أسعار الحديد اليوم في الشركات

يباع حديد تسليح المصريين بسعر 15.300 جنيه للطن، فيما يباع حديد بشاي بسعر 15.400 جنيه، ووصل سعر حديد العتال إلى 15.500 جنيه للطن، فيما سجل حديد المراكبي سعر 15.100 جنيه للطن.

أعلى سعر حديد اليوم في مصر

يباع حديد تسليح عز الدخيلة اليوم، بسعر 15.600 جنيه للطن، وهو أعلى سعر حديد للطن بين الشركات العاملة في السوق المحلية.

أدنى سعر حديد اليوم في مصر

في المقابل يباع حديد مصر ستيل اليوم، بسعر 15.100 جنيه للطن، وهو أقل سعر حديد للطن بين الشركات العاملة في السوق المحلية، كذلك سجل «المراكبي» و«سرحان» و«المعادي»، نفس السعر.

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

سجلت أسعار الأسمنت اليوم بين 1.115 و1.120 جنيه للطن، فيما بلغ سعر أسمنت الممتاز أسعارا تراوحت بين 1.080 و1.070 جنيه للطن، واستقر أسمنت النصر عند أسعار 1.050 و1.060 جنيه للطن، وأسمنت حلوان بأسعار 1.075 و1.070 جنيه للطن.

ويباع أسمنت العامرية عادة بسعر 1.050 جنيه للطن، فيما بلغ سعر أسمنت وادي النيل 1.050 و1.040 جنيه للطن، ووصل سعر أسمنت المخصوص 1.60 جنيه للطن، ويباع أسمنت سيناء بسعر 940 جنيها للطن، وأسمنت السويس بأسعار 1.070 و1.020 جنيه للطن.

أعلى سعر أسمنت اليوم في مصر

بلغ أعلى سعر أسمنت اليوم بين شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية بشركة أسمنت السويدي، بأسعار 1.130 و1.120 جنيه.

أدنى سعر أسمنت اليوم في مصر

فيما بلغ أدنى سعر أسمنت للتعاملات المسائية اليوم بين شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية، في شركة أسمنت الدلتا، بأسعار بين 710 و715 جنيها للطن.