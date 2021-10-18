رئيس فلسطين: مستعدون لإجراء الانتخابات على أن تشمل القدس والضفة وغزة

أعرب رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، أمس الأحد، عن استعداد السلطات الفلسطينية لإجراء الانتخابات العامة على أن تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «عباس»، خلال استقباله وفدا من القطاع الخاص ورجال الأعمال بمقر الرئاسة في «رام الله»، إن «الانتخابات العامة مطلب وطني فلسطيني ونحن من بادرنا للدعوة لهذه الانتخابات، ونحن مستعدون وبشكل فوري لإجرائها على أن تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ودون القدس لن تكون هناك انتخابات».

محمود عباس: طالبنا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس

وأضاف الرئيس الفلسطيني، «لقد طالبنا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس، وقد تمت المباشرة في عملية الانتخابات البلدية التي ستجرى في موعدها المحدد قبل نهاية هذا العام».

وأكد أن هناك اجتماعات قادمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وللجنة المركزية لحركة فتح، لبحث الخيارات الفلسطينية وما هو المناسب للحفاظ على الحقوق الوطنية.

وكان رئيس دولة فلسطين، طالب في وقت سابق، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتحويل أقوالها بشأن القضية الفلسطينية، إلى أفعال، لأن الوضع على الأرض فعليا أصبح غير محتمل، ودعا الرئيس الفلسطيني، كل الجهات للتحرك سريعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، وصلت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، مساء أمس الأحد إلى إسرائيل، في أول زيارة لمسؤول سويدي بعد قطيعة استمرت 7 سنوات، وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنه من المقرر أن تلتقي المسؤولة السويدية، رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتسوج ووزير الخارجية يائير لابيد، اليوم الاثنين، في حين ستلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الثلاثاء.

وكانت العلاقات بين السويد ودولة الاحتلال الإسرائيلي، شهدت منذ اعتراف حكومة ستيفان لوفين الأولى بدولة فلسطين في عام 2014، فتورا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي سياق الانتهاكات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس الأحد، طفلين من حي بئر أيوب في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الطفلين «آدم أشرف زيتون»، و«عبد دعنا» من سلوان، ونقلتهما إلى مركز شرطة البريد بالقدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفسلطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، فرضت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، غرامة مالية «قيمتها 3100 شيقل» على فلسطيني من سكان حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية مقابل استرجاع صهريج المياه خاصته، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».