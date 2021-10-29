المشاركة المصرية في فعاليات موسم الرياض 2021.. 3 حفلات وعرضين مسرحيين

حققت فعاليات موسم الرياض 2021، حالة واسعة من الزخم في المملكة العربية السعودية، ويتواجد عدد من الفنانين والأعمال المصرية بصورة كبيرة ضمن الفعاليات الترفيهية المستمرة حتى شهر مارس المقبل، حيث يشارك أكثر من فنان وفرق مصرية بأعمال مختلفة على مدار تلك الفترة، والتي تم بيع تذاكر حضور حفلاتهم وعروضهم بالكامل.

حفلات القاهرة السيمفوني ومحمد رمضان في فعاليات موسم الرياض 2021: «كامل العدد»

وتقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلين موسيقيين، اليوم وغدا على مسرح «محمد عبده ارينا»، وتم بيع تذاكر الحفلين بالكامل، وفقا للحساب الرسمي لموسم الرياض، ولم يكن الحفل الوحيد الذي رفع لافتة «كامل العدد»، حيث تم بيع تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، الذي يحييه يوم الاثنين المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

ومن الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل، يقدم الفنان محمد هنيدي مسرحية بعنوان «سلام مربع» على مسرح «بكر الشدي»، ويشارك في بطولة المسرحية أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد، بالإضافة إلى ميرنا نور الدين، تأليف وإخراج خالد جلال.

وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي، حول مطرب يدعى «سيد» يخوض صراع مع المجتمع في محاولة لبلوغ الشهرة وكسب الأموال للزواج من حبيبته.

محمد سعد يشارك في موسم الرياض بـ «اللمبي في الجاهلية»

وهناك عدد من الفعاليات التي من المقرر الإعلان عن موعد عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينهم مسرحية «اللمبي في الجاهلية»، بطولة الفنان محمد سعد وإخراج تامر كرم، ويشارك في العمل عدد من نجوم الكوميديا من بينهم ويزو وطاهر أبو ليلة ومنير مكرم.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه، أن النسخة الثانية من موسم الرياض تمتد فعالياتها حتى مارس المقبل، ويقام ضمن فعالياتها 7500 فعالية، من بينهم 70 حفلا غنائيا عربيا بالإضافة إلى 6 حفلات عالمية، و350 عرضا مسرحيا.