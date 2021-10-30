الفنانة نادين نسيب نجيم تصل مصر اليوم لحضور إيفنت «سوشياليست»

تستعد مساء اليوم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، للقاء الجمهور المصرى من خلال ندوة خاصة بمنطقة التجمع الخامس، ستتحدث من خلالها عن الكثير من الأمور التى تخص الموضة والأزياء، وأيضا أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة.

نادين نسيب نجيم فى مصر

وستشارك الفنانة نادين نسيب نجيم فى إيفنت «سوشياليستا» للموضة والأزياء من خلال ندوة خاصة، وهو إيفنت يتم من خلاله عرض مجموعة من الأزياء الخاصة بالماركات العالمية.

مسلسل صالون زهرة

يذكر أن الفنانة نادين نسيب، تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفنى، حيث كان يعرض لها مؤخرا مسلسل «صالون زهرة» والذي حقق نجاحا كبيرا بمجرد عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية وتتعاون فيه مع الفنان معتصم النهار.

ويعد هذا هو التعاون الثانى للفنانة اللبنانية على التوالى مع الفنان معتصم النهار، بعدما حققا نجاحا كبيرا معا في رمضان الماضي لعام 2020 بمسلسل «خمسة ونص» والذي تعاون معهما فيه الفنان قصي خولي.

يذكر أن مسلسل «خمسة ونص»، شارك فيه نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وقصي خولى ورفيق على أحمد ونعمة بدوى ونوال كامل وسينتيا صموئيل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر.

أما فى السباق الرمضاني لعام 2021، فقدمت نادين مسلسل «2020» والذي شاركت فيه بجانب قصي خولى وفادى أبي سمرا وكارمن لبس وفادى إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف نادين جابر وفيليب أسمر.

وكان من المتوقع أن يتم تقديم الجزء الثانى من المسلسل، خلال رمضان 2022، إلا أن «نادين» أعلنت غيابها عن السيزون الرمضاني لتفرغها للبيزنس الفترة المقبلة.