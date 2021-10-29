تامر مجدي لـ«الوطن»: «لحظة ضعف» نقلة مهمة في مشواري الفني

شارك الفنان الشاب تامر مجدي، في حكاية «لحظة ضعف» إحدى حكايات مسلسل «ورا كل باب حكاية»، حيث جسد دور «ديلر مخدرات» يتسبب في الإيقاع ببطل العمل الفنان خالد سرحان، محققًا نجاحًا كبيرًا، وإشادات واسعة من الجمهور.

تامر مجدي: شخصية «حمو» محور المسسلسل

وكشف تامر مجدي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أكثر ما جذبه لتقديم شخصية «حمو» أنها شخصية جديدة، وتعد نقلة كبيرة في حياته الفنية، قائلًا: «شدني للدور الشخصية التي قدمتها، لأنها تعد شخصية جديدة وواخدة حقها أوي وهي محور المسلسل والأحداث، وكان خالد سرحان بطل الخير وأنا بطل الشر، دا بالنسبالي نقلة مهمة جدا في مشواري الفني».

كما أضاف مجدي، أنه لم يخشَ من تقديم تلك الشخصية، ولكنها أخذت منه مجهودا وتركيزا كبيرين، حتى تخرج إلى الجمهور بطريقة مختلفة، مشيرًا: «مخوفتش من الدور، ولكن كنت مركز فيه أوي، وذاكرته كويس أوي، وكنت عايز أعمله بطريقة مختلفة متعملتش قبل كدا، ودا كان رأي الناس ورد فعلهم على الدور».

تامر مجدي يكشف تفاصيل شخصيته في «لحظة ضعف»

وعن تفاصيل شخصيته في حكاية لحظة ضعف، أوضح أن «حمو» شخص خبيث، لديه لؤم في التعامل، وهو ما ظهر في تعامله بابتسامه وطيبة مع من حوله لاستدراجهم، خاصة مشهده الأول مع المعلم رضا، الذي أظهر فيه كيف ساعده رضا ودعمه واستقبله في الحارة، مضيفًا: «حتى لما كان بيدي السم لرضا بيديهوله بخبث جدًا، وكأنها نصيحة منه، وكأنها غير مضرة، وحمو شخص ضعيف غير قوي، ولكن الفلوس والعصابة اللي معاه كانت مقوية قلبه».

أبطال حكاية «لحظة ضعف»

حكاية «لحظة ضعف» هي إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل «ورا كل باب»، التي تم عرضها الأسبوع الماضي على قناة الحياة، وهي من بطولة خالد سرحان، رشا المهدي، حنان يوسف، تامر مجدي، غفران، أحمد كمال أبو رية، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار، ومن إخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.