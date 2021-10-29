«الأقصر للسينما الأفريقية» يكرم عمرو سعد والمخرجة البوركانية أبولين

يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كل من النجم المصري عمرو سعد، والمخرجة أبولين تراوري من دولة بوركينا فاسو، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة (11) من المهرجان.

يقام المهرجان في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11)، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار، والثقافة، والشباب والرياضة، والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي.

تكريم المخرجة أبولين تراوري

وأعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن تكريم المخرجة أبولين تراوري من دولة بوركينا فاسو، وهي من مواليد عام 1976، وعملت كمساعد مخرج مع السينمائي البوركيني الكبير إدريسا وادراجو.

قدمت المخرجة العديد من الأفلام الروائية القصيرة، كما شارك فيلمها «كوناندي» في مهرجان تورنتو عام 2003، وقدمت أفلاما روائية طويلة منها «تحت ضوء القمر» و«ديزرانس»، من بطولة جيمي جان لوي، الذي حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل فيلم في مسابقة الدياسبورا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما قدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في بلدها بوركينا فاسو.

تكريم عمرو سعد

ويكرم المهرجان أيضا، النجم المصري عمرو سعد، وهو من مواليد حي السيدة زينب عام 1977، وتخرج في قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال تجارب مسرحية وتليفزيونية، وفي مرحلة متقدمة توجه لمكتب المخرج يوسف شاهين، وقابله خالد يوسف، وكانت البداية بتقديم دورين مساعدين في فيلمي (المدينة) مع المخرج يسري نصر الله، و(الآخر) ليوسف شاهين.

أعمال عمرو سعد

وبعدها توالت أعماله السينمائية، التي من أهمها عام 2007 فيلم «حين ميسرة»، وتلاه فيلم «دكان شحاتة» مع المخرج خالد يوسف، وبعدها واصل بطولاته السينمائية من خلال فيلم «الكبار»، باﻹضافة إلى فيلمي «حديد، ريجاتا» الذي تعاون من خلالهما مع المنتج محمد السبكي، وفيلم «مولانا» المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، كما قام بالبطولة في الدراما التليفزيونية أيضًا منذ عام 2010.

وكان أول مسلسل من بطولته هو «مملكة الجبل»، باﻹضافة إلى الجزئين الأول والثاني من مسلسل «شارع عبدالعزيز»، ومسلسلي «خرم إبرة، ولد فضة» وكانت آخر أعماله مسلسل «ملوك الجدعنة».

وحصل النجم عمرو سعد على العديد من الجوائز، وأهمها جائزة أفضل ممثل عن دور الشيخ حاتم في فيلم «مولانا» من عدة مهرجانات، منها: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والإسكندرية السينمائي، تطوان بالمغرب، المركز الكاثوليكي للسينما.

كانت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أعلنت منذ فترة قصيرة، خلال بيان صحفي، عن تكريم النجم الكبير حسين فهمي، ومنحه جائزة «إنجاز العمر» عن مجمل أعماله السينمائية.