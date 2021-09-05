عمرو سعد بعد أداء المنتخب أمام الجابون: «عاوز أبقى المدير الفني»

أبدى الفنان عمرو سعد استيائه من أداء المنتخب الوطني، خلال مباراة الجابون، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، وذلك بشكل ساخر حيث طلب تولي منصب المدير الفني للمنتخب.

عمرو سعد يرسل رسالة لأحمد مجاهد

ونشر عمرو سعد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «نداء إلى السيد أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أنا عاوز أبقى المدير الفني والنبي».

كان المنتخب الوطني، قد فاز في مباراته الأولى في تصفيات كاس العالم على منتخب أنجولا بهدف في المباراة التي أقيمت في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يقابل اليوم منتخب الجابون في ثاني مباريات التصفيات وينجح في التعادل الإيجابي بشق الأنفس معه بهدف لكل منهما، ومن المقرر أن ينهي المنتخب مباريات الجولة الأولى من التصفيات بمقابلة منتخب ليبيا.

منتخب مصر ينتظر مباراة أنجولا وليبيا

كان الفنان عمرو سعد، قد تحدث في آخر ظهور إعلامي له عن الفنانة دلال عبدالعزيز، قبل وفاتها، وكشف عن مقابلته لها في العناية المركزة، وهي تعاني من تداعيات فيروس كورونا.

وقال عمرو خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربى»، إن دلال عبد العزيز طلبت من الفنان حسن الرداد التحدث معه قائلا، «طلبت من حسن تكلمني وتسمع صوتي»، مضيفا «حسن قال لي هنحط السماعة جمبها، وأنا بكلمها شالت الأكسجين، وكانت بتنهج وبتتكلم بصعوبة، وكنت متأثر جدا، لكني شعرت أنها بدأت تتكلم».

يذكر أن آخر ظهور لعمرو سعد دراميا كان في مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.