عمرو سعد ومنى الشاذلي وعبدالرحيم كمال ضيوف «ياما في الجراب يا حاوي».. صور

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام، على حضور عرض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، لمشاهدة المسرحية، في ثالث أيام عرضها على مسرح «كايرو شو» بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد افتتاحها رسميًا من داخل محافظة الإسكندرية.

أبطال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»: يحيى الفخراني وإياد نصار

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» بطولة يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، سما إبراهيم، رضا إدريس، إسماعيل فرغلي، إخراج مجدي الهواري.

ومن نجوم الفن والإعلام الذين حضروا لمشاهدة مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» عمرو سعد، منى الشاذلي، سهير جودة، السيناريست عبدالرحيم كمال، والدكتورة لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني، وحرص ضيوف المسرحية على التقاط صور تذكارية مع أبطال العرض، وصعود عمرو سعد، إلى خشبة المسرح، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي وأحمد صدقي

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة «ليلة من ألف ليلة» للشاعر بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي، وجرى معالجتها فنيًا بشكل جديد، يتضمن أحدث التقنيات الفنية تحت إشراف محمد هاني.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة، ويغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، وتضمن تشويقًا وصراعًا إنسانيًا حول الحب والخيانة والتأمر والصراع على السلطة، فضلًا عن تقديم استعراضات غنائية راقصة على خشبة المسرح.