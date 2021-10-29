«الداخلية» تُشارك في احتفالات اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، احتفالية لطلبة عدد من مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، بمقر النادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر.

وأكد بيان، أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنه تم استقبال الأطفال وإهداؤهم «العصا البيضاء؛ استمرارًا للدور المجتمعي للوزارة من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية صدى طيب لدى الأطفال وقبولًا واستحسانًا من القائمين على الزيارة، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعي.