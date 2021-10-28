المنتدى العربي بجنيف: المنظمات المشبوهة لن تعلق على تطور حقوق الإنسان بمصر

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الدولة المصرية تنفذ عملية تطوير شاملة وإعادة هيكلة للمنظومة العقابية وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان طواعية، دون الانتباه للاتهامات المستمرة والموجهة من بعض المؤسسات المشبوهة.

نصري: الوضع الحقوقي سيتحسن في مصر خلال الفترة المقبلة

وأضاف «نصري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن المنظمات الحقوقية المشبوهة لم ولن تعلق على التطوير الملموس في حالة حقوق الإنسان بمصر لأنها تحمل توجيهات سياسية، «أتوقع أن يتحسن الوضع في مجال الحقوق في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة».

وأوضح أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي يعقد في جنيف شهد توجيه 272 توصية لمصر من أجل تحسين حقوق الإنسان، فيما قامت القيادة السياسية بتنفيذ عدد من تلك التوصيات بشكل طوعي، منها ما يخص ملف السجون، وتحسين الأوضاع المعيشية للمسجونين وكذا البرامج التأهيلية، «البرامج التأهيلية على وجه الخصوص هي اللي هتلفت نظر المجتمع الدولي لأنها بتتماشى والاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان».

وأكد أن ملف السجناء في مصر كان ذا سمعة سيئة عالميا، ولكنه يشهد نقلة نوعية بسبب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تقوم به القيادة السياسية لتطوير هذا الملف، حيث يعاد تأهيل السجناء ومتابعتهم ليعودوا مرة أخرى أفرادا منتجين في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.

وأشار إلى أن السجناء يقومون حاليا بتعلم الحرف اليدوية من أجل أن يعملوا بها بعد انقضاء فترة عقوبتهم، «السجين بقى بيتعلم حرفة وأوضاعه المعيشية بتتحسن، وهيكون فيه متابعة وفرص عمل ليه في الشركات بعد خروجه، والعملية كلها بقت مختلفة ومطابقة للمعايير والضوابط، وده هيلاقي استحسان كبير من المجتمع الدولي».

وتابع: «الدولة المصرية أخذت تلك التوصيات بشكل تطوعي من أجل تنفيذها، وأهمها إصلاح المنظومة العقابية المصرية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية مبقتش مرجعية وفقدت جزء كبير من مصداقيتها أمام المجتمع الدولي، ومازالت تصدر بياناتها ولكن تأثيرها بات ضعيفا».