الاتحاد الأوروبي: قرار بناء مستوطنات جديدة عقبة أمام تحقيق حل الدولتين

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح مناقصات لبناء أكثر من 2860 وحدة سكنية في 30 مستوطنة إسرائيلية، بما في ذلك في عمق الضفة الغربية، هو قرار غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.

الاحتلال: بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في المستوطنات

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن قرار إسرائيل أعقب قرار آخر أصدرته إسرائيل يوم الأحد الماضي لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك في القدس الشرقية المحتلة، والاتحاد الأوروبي يؤكد باستمرار على أنه يعارض بشدة توسيع المستوطنات ولن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي: «نجدد دعوتنا لحكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه الخطوات التي تتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وضمان الهدوء، ووقف بناء المستوطنات، والتركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة. وتحسين الظروف المعيشية للناس العاديين، بينما سيواصل الاتحاد الأوروبي لعب دوره في دعم الخطوات نحو السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

الاحتلال يقرر مد خط مياه استيطاني يمر من أراضي الفلسطينيين بالأغوار

من جانبها أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرارا بمد خط مياه استيطاني بين مستوطنتي «روتم» و«بقعوت» المقامتان على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن مد خط المياه سيؤدي للاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين في مناطق الفارسية، وعين الحلوة، ووادي الفاو، وسمرا، وإلى الغرب من مكحول، والحديدية، وسهل البقيعة الشرقي، لافتا إلى أن طول هذا الخط يزيد عن 12 كيلو مترا.