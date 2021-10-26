الاتحاد الأوروبي يدين قرار بناء مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة

أدان الاتحاد الأوروبي، إعلان السلطات الإسرائيلية أمس عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في القدس الشرقية.

الاتحاد الأوربي: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.

الاتحاد يؤكد على عدم الاعتراف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967

وجدد الاتحاد تأكيده بعدم الاعتراف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الجانبان «الفلسطيني والإسرائيلي»، مطالبا في الوقت ذاته حكومة إسرائيل بوقف بناء المستوطنات وعدم المضي قدما في المناقصات المعلنة.

واستنكرت وزارة الخارجية المصرية، أمس، طرح الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء ما يزيد عن 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

الخارجية تستنكر طرح إسرائيل مناقصات لبناء مستوطنات بالضفة الغربية

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان لها، إلى أنها تتابع بقلق بالغ ما يتردد عن خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الرقعة الاستيطانية؛ الأمر الذي من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية والقضاء تدريجيًا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية.

عدم شرعية الاستيطان

كما أكدت الخارجية المصرية، على عدم قانونية وشرعية الاستيطان، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن أي أعمال أُحادية من شأنها الإضرار بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق عملية السلام.