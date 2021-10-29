فلوفوكسامين.. القصة الكاملة لدواء الاكتئاب المقترح لعلاج كورونا

«فلوفوكسامين» مضاد للاكتئاب، زاد الحديث عنه في الآونة الأخيرة بعد أن أظهرت نتائج دراسة حديثة أن استخدام هذا العقار يساعد في علاج مرضى كورونا المصابين بأعراض حادة، وقد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم للاستشفاء لفترات طويلة.

وحسبما نشر باحثون من أمريكا الشمالية والجنوبية في مجلة «ذا لانسيب بابليك هالث» المتخصصة في الأبحاث العلمية نتائج تجارب شارك فيها 1500 مصاب بفيروس كورونا في البرازيل، فإنه من أصل 741 شخصا تلقوا «فلوفوكسامين» احتاج 79 مصابا، أي 10 بالمئة فقط، إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج.

ما هو عقار فلوفوكسامين

فلوفوكسامين Fluvoxamine هو دواء مضاد للاكتئاب والقلق ينتمي إلى مجموعة مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، بحيث يثبط إعادة استخدام وامتصاص مادة السيروتونين، وهي أحد الناقلات العصبية وتلعب هذه المادة دورا مهما في تنظيم مزاج الإنسان، بما يؤدي إلى زيادة مستواها في الدماغ.

استخدامات عقار«فلوفوكسامين»

يستخدم عقار «فلوفوكسامين» لعلاج الأمراض النفسية والعقلية مثل الاكتئاب والوسواس القهري، وقد اختير للتجارب الخاصة بعلاج كورونا بسبب مزاياه المضادة للالتهابات، وحسبما أفاد موقع سكاي نيوز العربية نقلا عن الدراسية الأمريكية، فإن العديد من المشاكل الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا يتسبب بها التورم جراء التفاعل المفرط للجهاز المناعي ضد الإصابة ومن هنا جاء سبب اختياره لتلك التجارب.

وحسبما جاء في نتائج الدراسة، أشار الباحثون إلى أن إعطاء العقار أدى إلى انخفاض نسبي في الحاجة للاستشفاء بنسبة 32%.

«فلوفوكسامين» ليس مدرجا في قائمة منظمة الصحة العالمية

فيما نقلت وكالة فرانس برس، أن هذا البحث يمكن أن يساعد في تعزيز الحماية من أعراض كورونا الحادة بتكلفة منخفضة أو حتى يقلل حالات الوفاة في الدول التي تعاني من نقص اللقاحات، ولكن شدد القائمون على البحث إلى ضرورة إجراء مزيد من التقييم، لأن عقار «فلوفوكسامين» ليس مدرجا في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية ويمكن أن يسبب الإدمان.