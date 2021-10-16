بروتوكول علاج كورونا دلتا في مصر: قائمة بالأدوية الجديدة

أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات بوزارة الصحة والسكان، بروتوكول علاج كورونا دلتا في مصر، وذلك عقب ظهور بعض المتحورات المتعلقة بفيروس كورونا وتقليل المضاعفات الناتجة عن لقاح كورونا، بالإضافة لتسريع من وتيرة الأعراض الناتجة عن الإصابة بمتحورات دلتا، من خلال أخذ بعض الأدوية لتخفيف الأعراض ولتجنب التكدس داخل المستشفيات.

تحديث بروتوكول علاج كورونا دلتا في مصر

كشفت اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات في بيان لها أن بروتوكول علاج دلتا في مصر، أنه جرى تحديث البروتوكول وفقا للمضاعفات الناتجة من فيروس كورونا وظهور بعض الطفرات الجديدة المتعلقة بالفيروس، والتي تكون أشد في الأعراض ولها العديد من المضاعفات، إذ يجرى تحديت البروتوكول وإضافة بعض الأدوية الجديدة للقاح، وحذف بعض الأدوية التي كانت تسخدم في البرتوكولات السابقة التي لم يجرى إثبات فاعليتها في التصدي للعلاج ضد متحور دلتا.

الأدوية التي أضيفت لبروتوكول علاج كورونا دلتا في مصر

- إضافة علاج مناعي عبارة عن أجسام مضادة تهاجم فيروس كورونا في مراحل معينة.

- إضافة عقار «مونوكرونال أنتي باديز» الذي أثبت فاعلية عالية ضد فيروس كورونا، ولكن يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناوله والذي يقيم الحالة المصابة.

- استخدام «مونوكرونال أنتي باديز» لعلاج الحالات المتوسطة التي لديها عوامل خطورة.

سبب تعديل بروتوكول علاج كورونا دلتا في مصر

عدلت اللجنة العلمية بروتوكول علاج كورونا للبالغين في مصر، وأرجعت ذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، وأضيفت بعض الأدوية للبروتوكول واستبعد ما لم يثبت فعاليته مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وأضيف عقار «مونوكرونال أنتى باديز» الذي أثبت فاعلية كبيرة في تقليل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا.