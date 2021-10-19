طبيب عن إدخال عقار جديد لبروتوكول علاج فيروس كورونا: «يتم بإشراف طبي»

بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا، أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات بوزارة الصحة والسكان، اعتماد بروتوكول جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا دلتا في مصر، خاصة بعد ظهور بعض المتحورات المتعلقة بـ«كوفيد-19» ولتقليل المضاعفات الناتجة عن لقاح كورونا، بالإضافة لمواجهة الأعراض الناتجة عن الإصابة بمتحورات دلتا.

وكشفت اللجنة عن علاج مناعي للأجسام المضادة التي تهاجم فيروس كورونا في مراحل معينة، وهو عقار«مونوكلونال أنتي باديز» لعلاج الحالات المتوسطة التي لديها عوامل خطورة بعد أن أثبت فاعليته في تقليل الأعراض الناجمة عن هذا الوباء.

استخدامات الدواء الجديد

الدكتور«أحمد شاهين» أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن»، أن العلاج يستخدم مع المرضى الذين يعانون من نقص المناعة وسكر غير منتظم والسمنة المفرطة وأمراض قلب مزمنة وأمراض صدرية، خاصة في حالة انخفاض في نسبة الأوكسجين.

وأشار«شاهين» إلى أن هذا المريض يكون في حاجة للحصول على الأجسام المضادة أحادية المثيلة، مؤكدًا أن هذا العلاج مرتفع الثمن لكن الوزارة تبذل جهدًا كبيرا لتوفير أي دواء مهما كانت قيمته المادية للمواطن المصري.

استخدام الدواء باستشارة الطبيب

وأوضح أستاذ علم الفيروسات، أنه لا يوجد تعارض بين لقاحات كورونا، وعقار «مونوكرونال»، خاصة أن كليهما هدفهما واحد وهو تقليل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا.

وحذر «شاهين» من الحصول على هذا العقار دون استشارة طبيب، لعدة أسباب من أهمها أن الجرعة الواحدة يأخذها المريض عن طريق الحقن، ويستدعي مكوث المريض في المستشفى ما بين ساعين إلى أربع ساعات، وبالتالي فالطبيب هو من يكتب العقار ويشرف على إعطائه.

وفي ختام حديثه شدد «شاهين» على ضرورة عودة المواطنين للالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، خاصة مع زيادة الازدحام بعد بداية الدراسة، مؤكداً أن حالة التراخي التي سيطرت مؤخرًا على عدد كبير من المواطنين، كانت أبرز الأسباب في زيادة أعداد المصابين بالفيروس.