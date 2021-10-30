حكاية مدرسة تبرع بأرضها الخديوي سعيد وتخرج منها الريحاني ورشدي أباظة

لها تاريخ طويل منذ تأسيسها عام 1854 بهدية من الخديوي سعيد، وتخرج منها العديد من المشاهير على مدار سنوات طويلة، أبرزهم نجيب الريحاني وفريد الأطرش وأنور وجدي ورشدي أباظة وغيرهم، إنها مدرسة القديس يوسف «الفرير» الخرنفش بوسط القاهرة، والتي يحكي قصتها سامح فاروق مدير المدرسة الحالي لـ «الوطن»، لنستعرض معه حكاية أقدم مدرسة فرير في القاهرة.

بداية بناء مدرسة القديس يوسف «الفرير» الخرنفش

أنشأت المدرسة في عام 1854، بعدما بدأت فكرة بنائها من خلال الخديوي سعيد، والذي كان يرغب وقتها في بناء مدرسة فرير داخل محافظة القاهرة، وهو ما جعله يتبرع بقطعة أرض إلى بعض الأخوة الرهبان الفرنسيين الذي كانوا موجودين في هذا الوقت بمحافظة الإسكندرية من أجل إقامة المدرسة عليها، لذا تعتبر مدرسة القديس يوسف بالخرنفش هي أقدم مدرسة فرير داخل محافظة القاهرة.

أشهر خريجي مدرسة القديس يوسف «الفرير» الخرنفش

قائمة طويلة من المشاهير تخرجوا من مدرسة القديس يوسف «الفرير» الخرنفش، عبر سنوات طويلة منذ بداية إنشائها وحتى الآن، وهم:

- الفنان نجيب الريحاني.

- الفنان رشدي أباظة.

- الفنان فريد الأطرش.

- الفنان عبد الفتاح القصري.

- الفنان أنور وجدي.

- الفنان السيد بدير.

- الفنان سليمان نجيب.

- الفنان بشارة يواقيم.

- المخرج أحمد بدرخان.

- الموسيقار عزيز الشوان.

- الموسيقار داوود حسني.

- الفنان إلياس مؤدب.

- المهندس نعوم شعيب، ويعد من أشهر أعماله برج القاهرة.

- الفنان راغب عياد.

- المطران بولس أنطاكي.

- القمص مرقس ذكي.

تسمية مسرح المدرسة بـ «نجيب الريحاني»

أرادت «جينا» ابنه الفنان الراحل نجيب الريحاني، تخليد اسم والدها داخل المدرسة التي تعلم فيها، لذا طلبت أن يكون هناك مسرحا داخل المدرسة باسم والدها، وبالفعل تبرعت «جينا» بجزء من تكاليف إنشاء المسرح، وتم بناء المسرح منذ ما يقرب من 10 سنوات.