بديل لكتاب المدرسة.. «التعليم»: شرح المنهج على التليفون بـ«كيو آر كود»

فعّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة إلكترونية جديدة على الهاتف المحمول، تمكن الطالب من متابعة شرح الدروس العلمية بالفيديو وتسهل عليه عملية استيعاب الدرس من خلال تطبيق يسمي «QR Code» هو يظهر على الكتب المدرسية بعلامة «باركود»، موضحة أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرصها على توفير شرح المقررات الدراسية إلكترونياً حتى يتمكن الطلاب من متابعتها بسهولة وفي كل مكان.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطبيق يسمى «QR Code»، موضحاً أن الطالب يفتح كاميرا الهاتف المحمول على علامة التطبيق على الكتاب المدرسي، لينتقل إلى الفيديو أو الشرح المرتبط بالدرس الذي أمامه.

وحث «شوقي» الطلاب على ضرورة الاستفادة من هذه الخدمة بجانب الحضور في المدارس، مؤكداً أن الوزارة حريصة على توفير تعليم على مستوى جيد للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، لافتاً إلى أنه جرى توفير العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية التي تفيد الطلاب.

طرق تفعيل الخدمة الإلكترونية الجديدة

- يقوم الطالب بتحميل تطبيق «QR Code» على الهاتف المحمول.

- يوجه الطالب الهاتف المحمول ناحية الباركود المدون على الكتاب المدرسي.

- تفعل الخدمة ويظهر للطالب شرح المقرر الدراسي على الهاتف المحمول بالفيديو.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن هذه الخدمة توفير الكثير من الأسئلة والتدريبات للطالب على مخرجات التعلم، مؤكداً أن هذه الخدمة متاحة حتى الصف الرابع الابتدائي، موضحاً أن هذه الخدمة مكملة لحضور الطالب في المدرسة.

وفي سياق متصل، طورت وزارة التربية والتعليم، مناهج الصف الرابع الابتدائي في جميع المواد الدراسية بإضافة مواد جديدة مثل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومادة المهارات المهنية، ومادة القيم واحترام الآخر، مؤكدة أن هذه المناهج تطبق في مدارس التعليم العام «الرسمية والخاصة والرسمية لغات والمتميزة للغات».