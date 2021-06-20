خالد الصاوي: نجيب الريحاني معندوش غلطة.. ومحمود عبدالعزيز توليفة خاصة

قال الفنان خالد الصاوي، إن لديه مجموعة من أسماء النجوم في عالم الفن، الذين يعتز بهم، وعاشقا لأعمالهم الفنية التي يقدمونها، سواء في مصر أو بالخارج، ويشعر بالسعادة والمتعة، عندما يشاهد أعمالهم على شاشة السينما.

وأضاف خالد الصاوي خلال ندوة «الوطن»، أن لديه قائمة بها أسماء لبعض الفنانين، يشعر معهم بمتعة عند مشاهدة تمثيلهم على الشاشة، من بينهم مارلون براندو، شارلي شابلن، روبرت دي نيرو، جاك نيكلسون، دانيال دي لويس، وفي كل الأحوال، أنا أحب الممثل الذي لديه العاطفة زيادة.

خالد الصاوي: نجيب الريحاني معندوش غلطة في تمثيله

وتابع: في مصر أنا عاشق للفنان نجيب الريحاني، لأنه سابق عصره وجيله «معندوش غلطة في تمثيله»، كذلك الفنان رشدي أباظة، والفنان محمود المليجي، والفنان أحمد زكي، ومؤخرًا أصبحت أحب الفنان شكري سرحان «تحس إنه مصري أوي».

خالد الصاوي: تعلمت التمثيل على يد محمود عبدالعزيز

وتابع: أما الفنان محمود عبدالعزيز لديه توليفة حلوة، ما بين التمثيل وخفة الدم وتعلمت على يديه بشكل مباشر ووقفت قدامه ورأيت كيف يؤسس بفنه وإبداعه لبصمته الخاصة داخل المشهد.

تكريم خالد الصاوي في مهرجان الأسكندرية في شهر سبتمبر المقبل

وعن تكريمه بمهرجان الأسكندرية بدورته الـ37 في الفترة من 25 سبتمبر المقبل حتى 2 أكتوبر، قال الفنان خالد الصاوي: فرحت جدًا بهذا التكريم المرتقب خصوصًا وأنا من مواليد الأسكندرية وحضرت هذا المهرجان كثيرًا وكان لي الشرف أني كنت عضوًا في لجنة التحكيم قبل ذلك وفيلمي الجديد «للإيجار» كان عن عروس البحر أيضًا «مبسوط إني هعدي في إسكندرية والأماكن التي تولدت فيها وأنا بتكرم في المهرجان».

وظهر الفنان خالد الصاوي، في موسم مسلسلات رمضان 2021 من خلال تأديته شخصية رجل الأعمال عابد تيمور زوج غزل المتسلط ويعتدي عليها بالضرب في مسلسل «اللي مالوش كبير» أمام ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، كما جسد شخصية عادل ضابط الأمن الوطني الذي يواجه الإرهاب والفكر المتطرف في مسلسل «القاهرة كابول» أمام طارق لطفي وحنان مطاوع وفتحي عبدالوهاب، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي.