أمن مطروح يضبط المتهم بقتل اللواء فتحي جاد وزوجته.. السر في الكاميرا

بذل أمن مطروح جهودا كبيرة للكشف عن غموض مقتل اللواء فتحي جاد صاحب الـ74 عاما، وزوجته رقية ذات الـ70 عاما، عقب وقوع الجريمة التي هزت محافظة مطروح بأكملها، وتمكنت مباحث مطروح من ضبط الجاني المدعو جمال أحمد، عامل صيانة وتركيب أطباق دش، بعد تحديد هويته بشكل سريع، في أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة، داخل الفيلا المملوكة للمجني عليه وزوجته في عزبة «السنوسية» غرب مدينة مرسى مطروح، بجوار مسجد الفردوس، ويجري حاليا التحقيق مع القاتل بعد ضبطه، بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة مطروح.

أمن مطروح يكشف لغز مقتل اللواء فتحي جاد وزوجته

البداية كانت بورود بلاغ إلى أمن مطروح بوقوع جريمة قتل مساء الأربعاء الماضي، داخل فيلا بمنطقة عزبة «السنوسية» بتقاطعها مع طريق القصر غرب مدينة مرسى مطروح، وانتقلت المباحث على الفور الى موقع الجريمة، وكشفت المعاينة الأولية عن مقتل اللواء فتحي جاد وزوجته ووجود الجثتين على الأرض، ودماء حولهما، ووجود حجارة بجوار الجثتين، وبتكثيف البحث وتفريغ الكاميرات كشفت كاميرا من داخل الفيلا عن دخول شخص وهو شاب عشريني، وبالتحري السريع عنه تبين أنه يسكن بذات العزبة، في أحد الشوارع المجاورة، وهرعت المباحث إلى منزله ليتم ضبطه من داخل المنزل، بعد ان حاول الخداع بالابتعاد عن الكاميرات المعلقة خارج الفيلا، ولم يكن يعرف أن هناك كاميرا خفيه كشفته في الداخل.

أسباب مقتل اللواء فتحي جاد وزوجته

وتبين أن القتل كان بدافع السرقة، وأن الجاني صرب المجني عليه وزوجته بالحجارة على رأسيهما ليهشمهما، وأنه يعرف بعض تفاصيل الفيلا التي تردد عليها عدة مرات لتركيب وإصلاح طبق الدش، وجرى التحفظ على الجثتين على ذمة النيابة العامة ومفتش الصحة ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام، وجاري التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة بمطروح.