ضبط المتهم بقتل زوجين في مطروح والمحافظ يشكر الأمن

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر إلى مديرية أمن مطروح، بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، ومدير مباحث المديرية ومأمور ورئيس وضباط مباحث قسم شرطة مرسى مطروح، اليوم الخميس، على جهودهم في كشف غموض وملابسات واقعة مقتل موظف على المعاش وزوجته، في منطقة «السنوسية» بمدينة مرسى مطروح، مساء أمس الأربعاء، وتحديد وضبط الجاني وإلقاء القبض عليه فى أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة.

محافظ مطروح.. سرعة ضبط الجاني يفرض هيبة القانون

وقال محافظ مطروح، بحسب ما أورد بيان للمحافظة اليوم الخميس، إن ضبط الجاني في جريمة قتل بهذه السرعة الفائقة يؤكد مدى قدرة الأجهزة الأمنية بمطروح وحرصها على تحقيق الأمن وفرض هيبة القانون، وبث الطمأنينة بين المواطنين، ورسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.

جريمة قتل هزت مطروح

وشهدت مدينة مرسى مطروح مساء الأربعاء مقتل موظف على المعاش وزجتة داخل فيلا يمتلكها في عزبة «السنوسية»، غرب المدينة، بجوار مسجد الفردوس مع تقاطع طريق قرية القصر، بعد أن تبين أن باب الفيلا مفتوحاً، عقب وقوع الجريمة، والمجنى عليهما سقطا على الأرض غارقين في دمائهما.

انتقل فريق من رجال مباحث إلى موقع الجريمة، بعد ورود بلاغ بحدوث جريمة قتل في العزبة المعروفة بهدوئها، وبالفحص جرى الكشف أن المجني عليه يُدعى «فتحي ج.»، يبلغ من العمر 70 سنة، كان يعمل رئيساً لمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة سابقاً، إضافة إلى زوجته، وبفحص الواقعة وتكثيف البحث وتفريغ كاميرات المراقبة في المباني المجاورة، جرى تحديد المتهم بارتكاب الجريمة، وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.