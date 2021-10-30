أول مخرجة مصرية يرشح فيلمها للأوسكار.. من هي أيتن أمين؟

لسنوات طويلة سيطر المخرجون الرجال على قائمة الأفلام المصرية المرشحة لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي، بداية من الترشيح الأول بفيلم «باب الحديد» للمخرج يوسف شاهين في النسخة الـ 31 لأوسكار، وحتى المخرج تامر عزت بفيلم «لما بنتولد» في النسخة الـ 93 من حفل توزيع الجوائز الشهير.

وفي هذا العام وقع اختيار اللجنة المصرية لاختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار عن فئة أفضل عالمي، على فيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين، لتكون أول مخرجة سيدة يتواجد اسمها ضمن قائمة صناع الأفلام المصرية التي تم ترشيحها للأوسكار، والتي ضمت مجموعة كبيرة من أبرز المخرجين المصريين من بينهم داود عبدالسيد، محمد خان، شادي عبدالسلام، سعيد مرزوق، وأسامة فوزي وغيرهم العشرات.

واقتربت المخرجة هالة خليل لتكون المخرجة الأولى في اختيارات عام 2016، عن فيلمها «نوارة»، ولكن ذهبت أصوات اللجنة لـ «اشتباك» إخراج محمد دياب، بفارق صوتين.

وبالرغم أن مصر رشحت 36 فيلما لجائزة أفضل فيلم أجنبي، حيث تطلب أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة من جميع دول العالم ترشيح أفلامها للتنافس في المسابقة، ولكن لم يصل فيلم مصري إلى قائمة الترشيحات الطويلة للجائزة والتي تضم 15 فيلما، أو القائمة النهاية التي تضم 5 أفلام، التي من المقرر الإعلان عنها في فبراير المقبل.

من هي المخرجة أيتن أمين

يعتبر فيلم «سعاد» هو التجربة الروائية الطويلة الثانية للمخرجة أيتن أمين، وذلك بعد فيلمها الأول الذي قدمته في 2013 بعنوان «فيلا 69»، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالعالم العربي فى مهرجان أبو ظبي السينمائي، عام 2013.

وكان للمخرجة الشابة تجربة ناجحة في الدراما التلفزيونية عام 2017، من خلال مشاركتها في إخراج المسلسل الاجتماعي «سابع جار»، برفقة المخرجتين نادين خان وهبة يسرى، وحظى المسلسل برود أفعال إيجابية وإشادات نقدية خلال وقت عرضه.