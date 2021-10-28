بايدن: أمريكا نجحت في قيادة العالم بفضل الاستثمار في الإنسان

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهمية التعليم في تقدم الدول، مشيرا إلى أن أي بلد يتفوق بالتعليم سيتفوق بالاقتصاد، وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنافس في اقتصاد القرن الحادي والعشرين إذا استمرت في التراجع، مشددا على ضرورة بناء أمريكا من القاعدة إلى الأعلى وليس العكس.

زيادة الاستثمار في التعليم برفع المنح المقدمة للفقراء

وأعرب بايدن، في كلمة له أوردتها قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم، الخميس، عن رغبته في زيادة الاستثمار في التعليم العالي وذلك عن طريق زيادة المنح المقدمة للطلاب من العائلات الفقيرة، بالإضافة إلى الاستثمار في الجامعات للأقليات بحيث يجرى التأكد من أن كل طالب لديه الفرصة للحصول على وظيفة ذات دخل مناسب، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أمريكا قادت العالم بالاستثمار في التعليم والانسان

وقال بايدن، إن الولايات المتحدة نجحت في قيادة العالم في القرن العشرين بفضل الاستثمار في الإنسان، وما تزال أمريكا أكبر اقتصاد في العالم.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان مميزاتها كأمة، موضحا أن واشنطن كانت الأفضل في البنى التحتية إلا أنها أصبحت الآن تحتل التصنيف الـ13 وكذلك كانت واشنطن تقود العالم في الإنجازات التعليمية، وأصبحت الآن أمريكا تحتل المركز الـ 35 فيما يتعلق بالاستثمار في التعليم.

خطة تاريخية من أجل اقتصاد الولايات المتحدة

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قدم خطة تاريخية من أجل اقتصاد الولايات المتحدة، مبينا في الوقت ذاته أن الخطة تتضمن أكبر استثمار في التاريخ الأمريكي لمكافحة الاحتباس الحراري.

ولفت بايدن إلى أنه سيجرى توسيع الخدمات إلى المسنين حتى تتمكن العائلات من الحصول على المساعدة.

وكشف عن وجود تراجع في عمل المرأة بالولايات المتحدة، لافتا إلى وجود 2 مليون امرأة لا يستطعن العمل بسبب عدم قدرتهن على تحمل تكلفة رعاية أطفالهن.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه توصل مع إدارته إلى اتفاق حول خطة الإنفاق بعد أشهر من المفاوضات بين المؤسسات بالبلاد، مشددا في الوقت ذاته على أن التوافق والإجماع مهم بالديمقراطية.