«سلامة قلبك».. مبادرة جديدة من «حياة كريمة» في الغربية

أعلنت الصفحة الرسمية لمشروع «حياة كريمة» مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، انطلاق قافلة «مبادرة سلامة قلبك» ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية بمشاركة مؤسسة الفنان محمد ثروت، حيث الاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضا الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو.

الكشف عن أكثر من 111 طالبا فوق خمس سنوات

وأوضحت «حياة كريمة»، أنه تم الكشف عن ما يزيد عن 111 من أبنائنا الطلاب فوق خمس سنوات، وأيضا تم الكشف على عدد 50 طفلا حديثي الولادة، وبالكشف تم رصد عدد 7 حالات روماتيزم القلب، و3 حالات عيوب خلقية، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة وتتبني الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

واختتم البيان، بهشتاجات «إيد بتساعد .. وإيد بتبني» و «المشروع القومي حياة كريمة» و «تنمية الريف المصري».