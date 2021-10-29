تفاصيل إنشاء «بنك العمل» المكمل لـ«حياة كريمة»: يوفر فرص عمل بدلا من المساعدات

كشف المهندس حسام الجمل، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس مجلس إدراة شركة أيقن للتكنولوجيا، عن اعتزامه إنشاء مشروع يطلق عليه «بنك العمل»، ليكون منفذا رئيسيا للزكاة والصدقة والعمل الأهلي، مؤكدا على أن هذا المشروع من الممكن تنفيذه بالتعاون بين القطاع ومنظمات المجتمع المدنى، ليكون استكمالا للمبادرة العظيمة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

توفير فرص عمل و القضاء على البطالة

وقال الجمل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أهداف بنك العمل، توفير فرص عمل، وتقديم تدريبات إضافية في المؤسسات الخاصة المتطوعة بهدف القضاء على البطالة وتأهيل العمالة وفتح البيوت، خصوصا أن النسبة الأكبر من الشعب المصري شباب، مشيرا إلى أن توفير فرص عمل يعتبر أفضل كثيرا من التصدق بالطعام أو الشراب، وأن فرصة العمل هي التي توفر لصاحبها حياة كريمة تليق به وبأسرته.

توفير قروض حسنة وسداد أقساط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأكد الجمل، على أن المشروع سيساهم في توفير قروض حسنة مع التأمين والمساهمة في سداد أقساط إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعمل بها آلاف الأسر البسيطة التي تحتاج فعلا إلى دعم.

وأشار الجمل، إلى أن الباب مفتوح أمام المتطوعين للمساهمة في هذا المشروع، مؤكدا على أنه لصالح خدمة المجتمع ورقيه، وأن هناك دور هام للإعلام للترويج لفكرة بنك العمل.

ما يهمني هم أطفال اليوم «رواد الغد»

وأكد الجمل، أن حجم التحديات الذهنية والمعنوية كبيرة جدا للجميع، وأكثر ما يهمني هم أطفال اليوم الذين سيكونون رواد الغد، مشيرا إلى أن بنك العمل سيركز أيضا على الأطفال عبر تقديم دورات تدريبية لهم عن مدى أهمية وقيمة العمل في توفير حياة أفضل لهم ولمجتمعهم الذي يعيشون فيه.