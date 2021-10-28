بدء تنفيذ 128 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

تشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، نشاطا ملحوظا في كافة القطاعات الخدمية لإقامة مشروعات حياة كريمة في 18 قرية و187 تابعًا بمركز مطوبس، ويمثل عدد المستفيدين 10% من تعداد سكان المحافظة وهم 350 ألف نسمة، بعد إدراج المدينة وقراها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجرى البدء في 128 مشروعا من مشروعات مبادرة حياة كريمة البالغ عددها 588 مشروعا، وتم الانتهاء من 12مشروعاً متنوعا بالقرى.

وحده الجيومكانية تظهر نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة

ووجه محافظ كفر الشيخ وحده الجيومكانية بإنشاء خريطة رقمية تضم كل المشروعات التي سيتم إقامتها بقرى مطوبس والتعاون مع المديريات لمد الوحدة بالخرائط الخاصة بكل مشروع، لربط الوضع الفعلي بالمستهدف، وإنشاء خريطة تفاعلية، وإظهار نسب التنفيذ عليها يومياً، كما وجه بالتعاون بين كافة الجهات المختصة لإتمام المشروعات حتى لا يحدث أي تعديل على البنية التحتية التي سيتم تنفيذها.

وأثنى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي، على الأعمال الجارية بقرى وتوابع مركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية والبرنامج القومي «حياة كريمة»، والذي يضم 18 قرية، و187 تابعا في ظل متابعة مستمرة منه، ومن عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ على الأعمال الجارية وتواجد مستمر من محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ ومسئول وحدة حياة كريمة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه يتابع الأعمال بالمشروعات خدمية على الأرض بقرى مطوبس بصفة يومية،.

وأكد «نور الدين»، حرص الدولة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية بقرى مطوبس حسب أعلى المواصفات القياسية، سواء رصف طرق وتوسعتها وتبطين ترع مطوبس، وتوصيل الغاز للمنازل، وتوصيل الإنترنت، وإقامة مجمعات خدمية سواء خاصة بالمصالح الحكومية، أو مجمعات خاصة كجمعية زراعية ووحدة طب بيطري في نفس المبنى، مشيراً إلى زيادة 100 كيلو تبطين ترع بمطوبس زيادة عن الخطة الموضوعة، ليتم تبطين كافة الترع والمجاري المائية بقرى مركز مطوبس.

محافظ كفر الشيخ: إنشاء 48 مشروع صرف صحي ضمن حياة كريمة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات الجاري إنشائها بقرى مركز مطوبس وعددها 588 مشروعاً تشمل كافة القطاعات، بينها 48 مشروعا للصرف الصحي، ضمن حياة كريمة بكفر الشيخ، وتم البدء في 16مشروعا، بتكلفة مليار و150 مليون جنيه ، بالإضافة لتنفيذ 10 مشروعات صرف صحي اتحاد أوربي وسيتم الربط عليها مشروعات صرف صحي «حياة كريمة»، و21مشروع مياه شرب، تم البدء في 19مشروعاً وتم الانتهاء من مشروعين بتكلفة تقديرية 504.50 مليون جنيه، وجاري تغيير خط 1000 متر بطول 800 متر لخدمة القرى، وفي قطاع الصحة، 25 مشروعاً، و86 مشروعاً بالتربية والتعليم، و19مشروعا بالشباب والرياضة.

إقامة 19 مشروعاً خاص بالغاز الطبيعي

وأضاف «البشبيشي»، أنه يجري إقامة 19 مشروعاً خاصا بالغاز الطبيعي لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة منازل القرى، كما سيتم إقامة 15 مشروعا خاصا بالاتصالات لتوصيل التليفونات وخطوط انترنت فائقة السرعة للمنازل، وإدراج 144 طريقاً لإعادة تأهيله، كما سيتم إقامة 93 مشروعاً خاص بقطاع الكهرباء والإنارة العامة و12 مشروعاً تنموياً ، و9 مشروعات في قطاع تحسين البيئة، و12 مشروعاً خاصاً بقاع تدعيم الوحدات .

16مشروعاً خاص بقطاع الري والموارد المائية

وأشار نائب محافظ كفر الشيخ، إلى إنشاء 16مشروعاً خاصا بقطاع الري والموارد المائية بتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه، و7 وحدات إسعاف، و24 مشروعاً خاص بالقطاع الأزهري وسيتم إقامة 13 كوبري و5 مجمعات خدمية، و19 مشروعا خاص بقطاع الحماية المدنية، و5 مشروعات خاص بالمجمعات الزراعية والبيطرية، و19 مشروعا خاص بقطاع الحماية المدنية ،بإجمالي 588 مشروعاً، ووجه نائب محافظ كفر الشيخ المشاركون في تنفيذ تلك المشروعات بشرح ما يجري على الأرض أهالي مطوبس، وأنه تم حصر 900 منزلاً ضمن المستحقين لسكن كريم بقرى مركز مطوبس.

حياة كريمة تلقى اهتماما كبيرا من المسؤولين

وأكد محمد رأفت، معاون كفر الشيخ، ومنسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، أن برنامج حياة كريمة يلقى اهتماما كبيراً من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أن اهتمام المحافظة بقرى الجزيرة الخضراء كبيراً، لتكون احدى المزارات الهامة لكونها مطلة على البحر إضافة لموقعها المتميز، إضافة لوقوع البرزخ بجوارها ولابد من الاهتمام بذلك الموقع الذي يلتقي نهر النيل بالبحر المتوسط.