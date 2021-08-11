مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروعات مدينتي ناصر وأسيوط الجديدتين

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي ناصر الجديدة بغرب أسيوط وأسيوط الجديدة، يرافقه المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، ومسؤولو الهيئة والجهازين والمشروعات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بجميع المدن.

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم بمدينة ناصر الجديدة، بتفقد عمارات سكن مصر بإجمالي 2640 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، حيث يجري تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع للمشروع للظهور بالمظهر الجمالي وكمتنفس للحاجزين لوحدات المشروع، كما تفقد مسؤولو الوزارة، عمارات مشروع «سكن لكل المصريين» بإجمالي 1584 وحدة سكنية، والخدمات المجاورة للمشروع، وهي (وحدة صحية - حضانة - سوق تجارية - نقطة شرطة - وحدة إطفاء)، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، كما تفقدوا الأعمال الجاري تنفيذها لمدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلا، وتم التأكيد على سرعة التنسيق مع الجهات المختصة لتشغيل الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وتابع مسؤولو الوزارة خلال جولتهم بمدينة ناصر الجديدة، الطرق والمرافق للعمارات السكنية بمناطق الحي الأول، والمرافق الرئيسية لقطع الأراضي بالحيين الأول والثاني بإجمالي 1490 قطعة أرض عمارات، و491 قطعة أرض فيلات، حيث جرى الانتهاء من أعمال المرافق الأساسية لتلك المناطق.

كما تفقد مسؤولو الإسكان، أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب المقامة على مساحة 35 فدانا بطاقة 25 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 70% من محطة المياه، والانتهاء من تنفيذ عدد من الآبار كحل مؤقت وتم ضخ المياه في الشبكة الرئيسية، كما تفقدوا محطة الكهرباء المؤقتة بطاقة 40 ميجا فولت أمبير، والمقرر تشغيلها وإطلاق التيار بها قريبا، بجانب الإنتهاء من تنفيذ وتسليم شبكة الكهرباء.

وفي ختام الجولة بمدينة ناصر الجديدة، شدد المهندس جمال طلعت، على سرعة تجميل وزراعة المدخل الرئيسي بطريق الهضبة، وذلك في مدة أقصاها أسبوعين.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، استهل مسؤولو الإسكان زيارتهم للمدينة، بعقد اجتماع مع مسؤولي الشركات العاملة بالمدينة، لمعرفة أهم المعوقات والتحديات التي تواجههم والعمل على حلها، كما تم التشديد على سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لها.

وتجول مسؤولو الوزارة، بمنطقة الحي الأول ومركز الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة، مرورا بالخدمات كافة، كما تفقدوا أعمال الزراعة بالحيين الأول والثاني، وأكدوا ضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، المنطقة الإقليمية مرورا بجامعة أسيوط وجامعة سفنكس ونادي وادي دجلة والممشى السياحي الجاري تنفيذه بطول 2 كم، ومناطق الإسكان الاجتماعي وعمارات الإسكان القومي وإسكان الشباب.

وفي ختام الزيارة، شدد مسؤولو الوزارة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، والمتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز الأعمال، مطالبين ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.