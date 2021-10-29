«عين شمس»: الروبوت الجراح لن يكون بديلا للطبيب البشري بل مساعدا

قال الدكتور هشام أنور، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، إن الأسبوع المقبل سيشهد إجراء أول روبوت لجراحة على مريض حقيقي، موضحا أن الروبوت في هذه الحالة لن يكون بديلا للجراح البشري، وإنما مجرد مساعد له، يمكنه من الوصول إلى الأماكن الدقيقة التي تحتاج إلى درجة تحكم أكثر دقة باليد، التي كان لا يستيطع الجراح البشري الوصول إليها بسهولة قبل ذلك.

العملية تتم تحت إدارة جراح بشري

وأضاف «أنور»، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الجمعة، مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن عامل الأمان الرئيسي في هذا الأمر، يتمثل في أن العملية بالأساس تحت إدارة جراح بشري يستطيع التحكم به بشكل كامل، ويمكنه إيقافه عن العمل في أي وقت يريده، بالإضافة إلى توجيهه لفعل أي أمر خلال تلك العملية الجراحية.

العملية ستكون أكثر دقة وأمان

وأشار أستاذ جراحة المخ والأعصاب نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، إلى أن أول عملية يشارك بها روبوت، ستُجرى الأحد المقبل، موضحا أن أهم مزايا هذا الأمر، تتمثل في الدقة وضمان خروج المريض من العمليات بدون مضاعفات، منبها في الوقت ذاته أن هذا الأمر سيساعد أيضا في التقليل من وقت العمليات.

أول عملية تطبق نظام الجراحة الروبوتية

وكان الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، التابع لجامعة عين شمس، قد كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن موعد إجراء العملية، مصرحا بأن ذلك الأمر سيتم الأسبوع المقبل، الذي سيشهد إجراء أول عملية من خلال تطبيق نظام الجراحة الروبوتية «Robotic Surgery»، لتكون أول مستشفى في مصر تطبق نظام الجراحات الروبوتية في مصر، وذلك بعد الانتهاء من كل التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالعملية، موضحا أنه من المتوقع أن يتم إجراء نظام الجرحات الروبوتية في عملية استئصال مرارة لمريض.