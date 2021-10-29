مصطفى وزيري: 3 كشوفات أثرية متتالية وراء تقلدي منصبي

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه يعمل في الآثار منذ سنوات طويلة، وكان مكانه الأساسي محافظة الأقصر من أجل اكتشاف الحفائر، حتى اندلاع أحداث 2011، لتتوقف هذه العمليات حتى عام 2014، حيث بدأت الاستكشافات والسياحة تعود بالتدريج، «عندما زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار محافظة الأقصر عرفته بنفسي، وسألته عما إذا كان هناك مخصصات مالية للمجلس، وكان سؤالا غريبا مني».

الأقصر قدمت هدية لمصر والعالم أجمع في يوم التراث العالمي

وأضاف «وزيري»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُعرض على شاشة «CBC»، أن وزير الآثار قال له إن طلبه متاح وموجود، لكنه سأله عن السبب، «قلت له إن الوزارة إذا قامت بتخصيص مبلغ مالي فإننا سنكتشف مقبرة خلال 4 أشهر»، موضحًا أن الوزير قرر تخصيص مبلغ مالي في ديسمبر 2016، وفي 18 أبريل من العام التالي كانت هدية الأقصر لمصر والعالم أجمع في يوم التراث العالمي، باكتشاف مقبرة «أوسر حات».

اكتشفت مقبرة تسمى «أوسر حات» في البر الغربي تضم 1400 تمثال

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه تم اكتشاف مقبرة تُسمى مقبرة «أوسر حات» في البر الغربي بواقع 1400 تمثال وتوابيت ومومياوات، وتم دعوة وسائل الإعلام العالمية، «عندما كنا نقوم بأعمال التنظيف استعدادا لإعلان الكشف، عثرنا على مقبرة جديدة، وبعد إعلان الكشف، سألت وزير السياحة عما إذا كانت الوزارة ستخصص لنا مبلغا ماليا ثانيا، فقال لي: نعم، وبالفعل تم تخصيص المبلغ، واكتشفنا مقبرة آمون صانع الذهب».

الوزير نقله من الأقصر ليتولى منصبه الحالي

وتابع الدكتور مصطفى وزيري: «أعلنا الكشف، لكننا اكتشفنا أيضًا الأختام الجنائزية، وكانت الأسماء التي قرأناها غريبة، ولم يتم الكشف عن مقابرها بعد، وهو ما كان يعني أن المقابر قريبة من مكان الكشف الثاني، وبالفعل اكتشفنا مقبرة الكاتب الإله آمون رع، وبعدها طلب مني وزير السياحة والآثار ترك المحافظة لتولي مسؤولية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار».