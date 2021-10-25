مصطفى وزيري: نحضر لاحتفالية كبيرة في الأقصر ستبهر العالم

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «مدينة الأقصر تتزين في الوقت الحالي، بتزيين المنازل وزرع الشجر والنخل»، مؤكدًا ترميم الآثار في مدينة الأقصر، بإنقاذ 29 تمثالا بإشراف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار حيث يجرى عرضهم مرة أخرى أمام الجمهور منذ يومين بعد ترميمهم.

احتفالية كبيرة في مدينة الأقصر الفترة المقبلة

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن التطور الذي يهم أن مدينة الاقصر هي أهم مدينة أثرية في العالم، موضحا أنه ستوجد احتفالية كبيرة في مدينة الأقصر لتعكس جمال مدينة الأقصر والشعب الأقصري والتنوع الموجود في هذه المدينة المصرية.

مصر أبهرت العالم بموكب المومياوات

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مصر أبهرت العالم بموكب المومياوات وستبهر العالم من خلال هذا الاحتفال في الأقصر الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن مصر كل فترة تقوم بصيانة آثار حيث بدأت بالمعابد من خلال معابد دندرة وإسنا وكذلك ترميم مختلف المومياوات وسط وجود صيانة دورية مستمرة على مختلف محافظات الجمهورية.

أي ترميم للآثار في مصر يتم بأياد مصرية

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أي عملية ترميم آثار تتم في مصر مؤخرا تتم بأياد مصرية من خلال المرمم المصري الذي تلقى خبرة كبيرة على يد الخبراء الأجانب الفترة الأخيرة بجانب إيفاد وفود مصرية للدراسة في الخارج والتدريب على أيدي متخصصين من أجل إفادة الدولة المصرية.