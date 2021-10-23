مصطفى وزيري: ترميم الآثار بالأسمنت والجبس منذ 60 عاما أضر بها كثيرا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الدولة المصرية كانت ترمم الآثار منذ أكثر من 60 عاما بمواد مثل الأسمنت والجبس، أضرت بها، موضحًا: «بدأنا مشروع إنقاذ كامل، وكان الفضل للتماثيل الأربعة في ميدان التحرير، وظهرت لنا مشكلة الرطوبة والأملاح والتكلس».

مجهود رائع من المرممين والأثريين

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» من تقديم الإعلامية سارة حازم عبر شاشة DMC: «المرممون والأثريون بذلوا مجهودا رائعا في معبد الكرنك وأنقذوا 29 تمثالا، وأعطى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني شارة البدء لترميم الكباش الأخرى البالغ عددها 19 كبشا، في فناء معبد الكرنك من الناحية الشمالية، وبالفعل جرى تصميم قواعد معزولة عن المياه، جرى رص التماثيل عليها، وهو ما يضاف إلى إنجازات مرممي الآثار المصرية».

الأقصر أهم مدينة أثرية في العالم

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الأقصر أهم مدينة أثرية في العالم، لكن القول بأن بها ثلث آثار العالم هو معلومة خاطئة، لكن بها كم هائل من الآثار من كل الفترات التاريخية شرقا وغربا.

الغرض الرئيسي من افتتاح طريق الكباش

وأشار مصطفى وزيري، إلى أن الغرض الرئيسي من افتتاح طريق الكباش هو إظهار محافظة الأقصر للعالم في شكل أفضل، مؤكدا أن الافتتاح سيكون خلال شهر نوفمبر لكن لم يتم تحديد يوم بعينه، والعمل جارِ على قدم وساق، لتنفيذ أعمال الصيانة والترميمات قبل الافتتاح.