تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عدة تسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم. وترصد «الوطن» شروط الحصول على قرض سيارة من بنوك «مصر والأهلي وعودة»، التي تأتي على رأس تلك التمويلات، إذ تتيح البنوك برامج مختلفة لـقروض السيارات الجديدة بشروط ميسرة على فترات سداد مختلفة.

شروط الحصول على قرض سيارة من بنك مصر

حدد بنك مصر شروط الحصول على قرض سيارة من بنك مصر للموظفين على النحو التالي:

- قيمة القرض تصل إلى 750 ألف جنيه للموظفين.

- مدة القرض تصل إلى 7 سنوات للموظفين.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- سعر الفائدة: 17.5% للموظفين.

- الضمانات: دون تحويل مرتب.

- المقدم 20%.

شروط الحصول على قرض سيارة من بنك عودة

ويسهل بنك عودة شروط الحصول على قرض سيارة، التي جاءت كالتالي:

- قيمة القرض يصل إلى 1.2 مليون جنيه.

- مدة القرض يصل إلى 5 سنوات.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- سعر الفائدة 16.63% للموظفين.

- الضمانات دون تحويل مرتب.

- إمكانية تمويل السيارة دون مقدم.

شروط الحصول على قرض سيارة من البنك الأهلي المصري

ويمنح البنك الأهلي عملاءه باقة مميزة من القروض، وتتضمن قرض السيارة للموظفين وأصحاب المهن الحرة، وتفاصيله كالتالي:

ـ بدون ضامن.

ـ تمويل يصل لمليون جنيه.

ـ تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.

ـ فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

ـ سعر عائد تنافسي.

ـ برامج خاصه لموظفي الشركات.

ـ حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

ـ بدون مصاريف استعلام ائتماني.

ـ بدون مصاريف فتح حساب.

ـ برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.

ـ برنامج موظفين بتحويل راتب.

ـ برنامج موظفين بإثبات دخل.

ـ برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

ـ برنامج أصحاب أعمال، مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

ـ برنامج أصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

ـ برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

ـ برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ فاتورة مرافق «وفقاً للسياسة المعتمدة».

وتحدد إجراءات الحصول على تمويل شراء السيارات الجديدة، وفقا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية.