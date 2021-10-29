الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام البك في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم ‏الأحد المقبل على استاد الأهلي ‏‎ We‏السلام في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لاستمرار الانتصارات بعد الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، ويغيب عن الأهلي أمام فريق البنك الأهلي 5 لاعبين بسبب الإصابات والإيقاف وتأكد غياب 5 لاعبين عن الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام البنك الأهلي، وهم محمد الشناوي ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود متولي، بسبب الإصابات المختلفة التي ضربتهم في الفترة الماضية، بجانب المالي أليو ديانج لطرده في مباراة الإسماعيلي.

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