خطوات الحصول على قرض شخصي مليون ونصف من بنك مصر «بدون ضامن»

يلجأ الكثير من الاشخاص الراغبين في الحصول على مبلغ مالي كبير لشراء شيئ ما أو أو إجراء عملية جراحية، أو تلبية الاحتياجات الأساسية من متطلبات الحياه للحصول على قرض شخصي من البنوك، ويتخوف الكثير من أصحاب المهن الحرة من رفض البنوك لحصولهم على قرض شخصي.

لذلك يمنح بنك مصر القرض أصحاب المهن الحرة فرصة الحصول على القرض الشخصي بقيمة تصل إلى مبلغ مليون والمليون نصف جنيه، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على القرض الشخصي بقيمة مليون ونصف المليون من بنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك والتي جاءت كالتالي:

مزايا قرض المليون ونصف من بنك مصر

- يمنح بنك مصر عملاءه تمويلا شخصيا يصل إلى قيمة مليون ونصف المليون جنيه.

- تصل مدة التقسيط لقيمة التمويل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب، كما تصل مدة تقسيط القرض إلى 8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط.

- يمنح بنك مصر عملاءه قيمة القرض بأقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- يمنح بنك مصر عملاءه ميزة على القرض الشخصي بالحصول على وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- لا يُشترط وجود ضامن للعميل للحصول على القرض الشخصي.

- يتيح بنك مصر لعملائه فرصة الحصول على قروض من البنوك الأخرى.

- يعفي بنك مصر العملاء من مصاريف فتح الحساب عند الحصول على قرض شخصي.

المستندات المطلوبة

- استيفاء شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهر.

- استيفاء العميل طلب القرض من البنك وملء الاستمارة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

- يمكن الحصول على قرض دون ضامن.