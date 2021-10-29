الآثار: لدينا مومياوات حيوانية لا مثيل لها.. واكتشافات جديدة بداية 2022

كشف الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تفاصيل اكتشاف خبيئة المومياوات الحيوانية المحنطة المقدسة، «كنا نعتقد أننا سنستخرج قططًا، لكننا استخرجنا حيوانات غريبة الشكل، واستعننا بمتخصص في الفحص، فلمعت عيناه، وأكد أننا اكتشفنا مومياء شبل أسد وهي الوحيدة من نوعها في العالم وفي صندوق آخر اكتشفنا مومياء حيوان النمس»، موضحًا أنه إحساس لا يوصف عندما نكتشف أشياء لا توجد في العالم.

240 بعثة أجنبية تعمل في مصر

وأضاف «وزيري»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُعرض على شاشة «CBC»، أن هناك نحو 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر، لكن المكتشف في هذه الحالة يكون البعثة المصرية، ونتواصل مع متاحف العالم للتأكد من عدم وجود مثيل لاكتشافاتنا، كما ذكر أن هذا العام شهد الكشف عن أحد الآبار الجديدة في منطقة سقارة، حيث قد يصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 200 تابوت أو أكثر أو أقل.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن كل هذه التوابيت موجودة في أحد الآبار بالمنطقة، «نبني مخزنًا جديدًا في سقارة، وبمجرد الانتهاء منه سنبدأ برفع تابوت تلو الآخر»، مشيرًا إلى أن هناك حفائر أخرى في جنوب سقارة وسيتم إعلان هذه الكشوفات في مطلع العام المقبل، إذ يرجع عمرها إلى 4400 سنة، وهي عبارة عن اكتشافات أفراد.

12 بعثة مصرية في جميع أنحاء الجمهورية

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، أن مصر لديها 12 بعثة مصرية تعمل على مدار الساعة في كل انحاء الجمهورية وكلها مبشرة: «وجدنا بداية اكتشافات جديدة مثل التوابيت والمومياوات وبقايا ألوان رائعة وبقايا تذهيب وكل ذلك لم يمس منذ آلاف السنوات، ونعمل في منطقة أطفيح لأول مرة هذا العام، والنتائج شبه مبشرة حتى الآن».