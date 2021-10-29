«التضامن» عن تأهيل متعافي الإدمان: «بنلعبهم بلاي ستيشن»

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الصندوق يقوم بتدريب المتعافين من الإدمان على مهن يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب 6 آلاف متعاف على جميع المهن الحرفية، إذ يوجد مدربون داخل المركز لتدريب المتعافين على المهن المختلفة، وهم متواجدون بصفة دائمة، موضحًا أن المركز يعمل منذ عامين تقريبا، قبل أن يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي.

يوجد في مركز علاج الإدمان مكتبة إلكترونية كاملة

وأضاف «عثمان»، خلال حواره على شاشة «صدى البلد»، أنه يوجد في مركز علاج الإدمان مكتبة إلكترونية كاملة، ويُجرى تدريب المتعافين على استخدام الحاسب الآلي، منوهًا إلى أن فكرة إخراج المخدر من جسم المدمن لا تتعدى 10 أيام، ولكنه يستكمل علاجه في المركز للتأهيل المهني والتأهيل النفسي والعلاج النفسي الفردي والجماعي، فضلًا عن وجود إرشاد أسري، ولذلك يتم استكمال عملية التعافي لمدة 3 أشهر.

يتم توفير برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان

وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم توفير برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، سواء تمكين اقتصادي أو قروض لدعم المتعافين بجانب توفير فرصة عمل، من خلال تدريبهم داخل مركز علاج الإدمان، كما يُجرى عقد ندوات دينية وأمسيات ثقافية للمتعافين من الإدمان بشكل مستمر، «بنحاول نكسر حالة الملل لدى المتعافين، ويكون يومه مشغول، وبيلعبوا بلاي ستيشن».

علاج المدمن داخل مراكز علاج الإدمان

وكشف عن تكلفة علاج المدمن داخل مراكز علاج الإدمان، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فذكر أن مريض الإدمان لا يدفع أي مبالغ مقابل الخدمة العلاجية، كاشفا عن استقبال 140 ألف طلب للعلاج من الإدمان خلال العام الماضي من مختلف محافظات الجمهورية، ولكن كل شخص يُشخص حسب الحالة، فهناك بعض الحالات التي لا تحتاج للحجز، موضحا أن الطبيب يقيم المريض هل يحتاج حجزا ضروريا أو أنه يتم التعامل معه من خلال الأدوية والعيادة الخارجية بشكل مستمر.