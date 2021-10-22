«مكافحة الإدمان»: 6% من المتقدمين للعلاج في الصندوق من النساء

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم فصل الموظف المتعاطي للمخدرات حال اكتشاف مباشرته لعمله تحت تأثير المخدر عقب منتصف ديسمبر المقبل، «هدفنا ليس فصل الموظفين، لكن علاج الأرواح، لذلك ستخضع التحاليل للطب الشرعي لضمان النزاهة»، مشيرا إلى أن نسبة الإدمان انخفضت من 3.3% إلى 2.1%، أغلبهم يعيشون مع عائلتهم، كما انخفضت نسبة الإدمان بين الموظفين.

قروض بقيمة 5.5 مليون جنيه لدعم المتعافين من الإدمان

وكشف «عثمان»، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تمويل قروض بقيمة 5.5 مليون جنيه لدعم المتعافين من الإدمان، كما أن مصر تواجه آفة الإدمان بلا أي خجل، مشيرا إلى أن معظم الدول التي تخفي الأرقام الحقيقية لنسب الإدمان يكون لديها أرقام كبيرة، كما أن المتعافين من الإدمان شيدوا أكبر مركز لعلاج الادمان في محافظة قنا، موضحًا أن 6% من المتقدمين للعلاج من الإدمان فتيات، سواء من خلال الخط الساخن أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

استطاعنا كسر حاجز الخوف لدى المتعاطين للمخدرات

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن السيدات الراغبات في التعافي من الإدمان يفضلن التواصل عن طريق الفضاء الإلكتروني لمزيد من السرية، «استطاعنا كسر حاجز الخوف لدي المتعاطين للمخدرات وجعلهم قادرون على التعافي»، مشيرا إلى أن الصندوق وجه حملة إعلانية مخصصة للسيدات في شهر رمضان الماضي، ساهمت في التواصل مع الفتيات الراغبات في التعافي وتوفير عيادات مخصصة لهن لعلاجهن.

صندوق مكافحة الإدمان هو من يتكفل بتكاليف العلاج

وأردف أن صندوق مكافحة الإدمان هو من يتكفل بتكاليف علاج الإدمان وهي باهظة السعر، مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمة العلاج من خلال مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق من حيث المبدأ على خطة وطنية لمكافحة المخدرات، وهي خطة تمثل نقلة نوعية في مواجهة مشكلة المخدرات في مصر.