حوادث الإسكندرية.. انقلاب سيارة بالعامرية وحريق شقة في الجمرك

شهدت محافظة الإسكندرية حادثين في توقيت واحد، إذ أصيب سائق سيارة نقل بمقطورة، إثر انقلاب السيارة أمام مدخل قرية «عرابي» بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة قائدها وارتباك في حركة المرور، إضافة إلى اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجمرك دون إصابات.

انقلاب سيارة العامرية بالإسكندرية

كانت إشارة وردت لغرفة عمليات حي العامرية ثان من غرفة المحافظة تفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية الصحراوي «اتجاه القاهرة» قبل مدخل قرية عرابي، وانتقل ضباط القسم والمرور ومسؤولو إدارة الأزمات والكوارث بحي العامرية ثان رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق المشار إليه إثر اصطدامها في عامود إنارة وعدد من البلدوزرات.

وقال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية ثان، في بيان، إن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة بإصابات طفيفة، ونقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أن الحادث تسبب في تلف كامل لعامود إنارة و4 حواجز خرسانية، وتم رفع السيارة وانتظام حركة المرور، تحرر المحضر بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

حريق في شقة بالإسكندرية

وفي التوقيت نفسه، سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم الجمعة، بمنزل في حارة بندقة بحي الجمرك، وذلك حدوث دون أي إصابات.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة الجمرك يفيد نشوب حريق بالمنزل رقم 3 بحارة بندقة، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمنزل قديم مكون من 3 طوابق وخالي من السكان بالحارة المشار إليها، وتم إخماد الحريق ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، في بيان إن الحريق لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرر المحضر بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.