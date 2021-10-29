تعليم الغربية يهنئ منتخب التربية الفكرية بعد فوزه في بطولة الإسكندرية

استقبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فريق منتخب كرة القدم لطلاب التربية الفكرية بالغربية للكرة الخماسية، اليوم، فور عودته من مدينة الاسكندرية، حاملا كأس المركز الثالث على الجمهورية، في البطولة المقامة بأبي قير بالقرية الشبابية في الإسكندرية.

تعليم الغربية يستقبل طلاب التربية الفكرية حاملا كأس المركز الثالث

دشنت البطولة برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي والمشرف علي التربية الخاصة.

دعم فريق التربية الفكرية

ويضم فريق الغربية الطلاب «أحمد حسين جاد، الطالب وليد فوزي عبد السلام، الطالب أيمن علي السيد صقر، الطالب هشام عبد الحميد بيومي، الطالب عبد الرحمن أكرم محسن، الطالب محمد محمود كشك»، تحت إشراف «محمد يوسف هجرس، موجه الاعاقة بالمديرية، علاء الدين السباعي، منسق النشاط، خالد عبد الحليم عبد الله، مدرب الفريق، أحمد عطية محمد دياب، مشرف الطلاب».

تعليم الغربية يهنىء فريق التربية الفكرية والمشرفين المرافقين

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع أعضاء فريق الغربية والمشرفين المرافقين بقيادة إيمان عبد المعز، مدير عام التعليم العام، وإيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة على هذا الفوز المستحق، ووعد بتكريم الفريق والمشرفين، متمنياً لهم المزيد من التفوق وتحقيق البطولات دائما خلال الفترة المقبلة حفاظا على رفع راية مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عالية.