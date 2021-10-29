ضبط 6 من تجار «الكيف» بكوكتيل مخدرات في الإسكندرية ومطروح

تكثف وزارة الداخلية، جهودها المتواصلة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وفي هذا الإطار، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطنى - الأمن العام»، وبمشاركة مديريتى أمن «الإسكندرية – مطروح»، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:-

ضبط كوكتيل مخدرات بحوزة 4 تجار

ـ ضبط «ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية» حال تواجدهم بدائرة قسمي شرطة «أول وثان العامرية» بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزتهم «كمية من الحشيش والهيروين والأفيون المخدر - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول».

ـ ضبط شخص «له معلومات جنائية» حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، وبحوزته «68 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «900,000 جنيه تقريبًا»، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

ضبط 184 طربة حشيش بحوزة شخصين

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط «شخصين، لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية»، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما «184 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي- هاتفي محمول»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين وجار العرض على النيابة؛ لمباشرة التحقيقات.