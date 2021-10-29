خريطة سقوط الأمطار الرعدية: غزيرة على مناطق متعددة

حالة من الترقب الشديد للمواطنين، بعد أن كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار الرعدية

الجمعة 29 أكتوبر: إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد» على فترات متقطعة بنسبة 30% إلى 50% تقريبا، وتكون خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

السبت 30 أكتوبر: من المتوقع أن يسود حالة من عدم الاستقرار الجوية، حيث تزداد كمية الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إذ يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية»، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 50 و60% تقريبا، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، وتكون خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

الأحد 31 أكتوبر: ومن المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 50 إلى 60% تقريبا، وتكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، وتكون الأمطار خفيفة على على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 20%.

الإثنين 1 نوفمبر: من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 20%.