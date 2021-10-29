تعرف على توقيت هطول الأمطار بأحياء الإسكندرية اليوم

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، عن مواعيد وأماكن هطول الأمطار على المحافظة، بعد وصول تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على المدينة الساحلية والتي من المتوقع أن تستمر حتى غد السبت، في طقس متقلب وغير مستقر، حيث أعلنت المحافظة حالة الطوارئ لاستقبال النوة والتعامل السريع ومنع حدوث أي تراكمات للمياه في الشوارع بسبب الأمطار.

الإسكندرية تستعد لتساقط الأمطار

وقال اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، إنه تم نشر سيارات الصرف الصحي في جميع الشوارع من أجل التعامل السريع ومجابهة الأمطار المتوقع تساقطها، إضافة إلى وضع جدول حول التوقعات والرياح من أجل التعرف على مواعيد وأماكن تساقط الأمطار لإعلام كافة الأجهزة المعينة في المحافظة والتعامل السريع مع النوة فور تساقط ومنع اى تراكمات.

حالة الطوارئ في الإسكندرية بسبب الأمطار

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أن غرفة الطوارئ تتواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، إضافة إلى التشديد على جميع المسئولين التنفيذيين من أجل المتابعة الجيدة المستمرة لحالة الشوارع على مدار اليوم، مع رصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وضرورة التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة، خاصة وأنه يوم عطلة أسبوعية مما يسهل عملية التخلص من الأمطار حال تساقطها دون أى معوقات.