طقس السلوم.. الأرصاد الجوية: توقعات بسقوط أمطار خلال ساعات

يشهد طقس السلوم انخفاضا في درجات الحرارة عن طقس مطروح والذى سجل 22 درجة مئوية اليوم، وانخفاضا في نسبة الرطوبة، وقلة لسرعة الرياح، ويسود في مدينة السلوم الحدودية مع الشقيقة ليبيا طقس خريفى معتدل، ومشمس على مدار النهار، ما يسهم في نشاط لحركة الصيد على البحر والمراكب المقبلة من جميع المدن الساحلية الواقعة على حوض البحر المتوسط، لتقوم بالصيد أمام سواحل السلوم مستغلة الأجواء الخريفية الدافئة نهارا، في تكثيف عمليات صيد الأسماك.

طقس السلوم.. اعرف درجات الحرارة والرطوبة

وتعرض «الوطن» طقس اليوم 27 من أكتوبر 2021، في مدينة السلوم، وتسجل درجات الحرارة 21 درجة مئوية، كما سجلت نسبة الرطوبة 70 %، وسجلت سرعة الرياح في المدينة 14 %، وهى نسب أقل من طقس مدينة مرسة مطروح، على الرغم من وجودهما في محافظة واحدة.

طقس السلوم.. توقعات سقوط الأمطار

ويسجل طقس اليوم في مدينة السلوم، عدم سقوط أمطار، ونسبة توقع سقوطها 1% خلال الـ24 ساعة المقبلة، بينما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على مدينة السلوم يوم الجمعة 29 أكتوبر الجارى خلال الـ48 ساعة المقبلة، في أول سقوط متوقع لها على المدينة الصحراوية التى ينتظر أهلها الأمطار من العام للعام، لاعتماد الحياة كاملة عليه لاستخدامه في كل شيء بداية من الشرب من خلال تجميعها في آبار النشو والآبار الرومانية العميقة القديمة في القرى والنجوع، وسقاية الأغنام التى يأكلون منها طوال العام، وزراعة الشعير والقمح في النجوع الصحراوية في القريتين الوحيدتين التابعين لها وهما بقبق وأبوزريبة، وزراعة ورى أشجار الزيتون والتين واللوز والخضروات الصحرواية التى يبيعون منها ويتجارون فيها على مدار العام وتمثل اقتصاد السلوم الرئيسى الزراعة والثروة الحيوانية.