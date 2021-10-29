مدبولي: نبحث التدابير لعدم تضرر الفئات الأكثر احتياجا من خفض الدعم على الخبز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدة اتفاقات مع الجانب الفرنسي، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من اتفاق مع شركة «ألستم» الفرنسية لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وتوريد 55 قطارًا جديدًا خلال الأيام المقبلة.

«مدبولي»: فرنسا شريك استراتيجي لمصر في ظل الروابط التاريخية بين البلدين

وأبدى رئيس مجلس الوزراء، ارتياحه الكبير لزيارته إلى فرنسا والمباحثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي جون كاستكس، ووزير الاقتصاد برونو لومير، مؤكدا أن فرنسا شريك إستراتيجي لمصر، في ظل الروابط التاريخية بين البلدين وتقارب وجهات النظر بينهما تجاه الملفات الرئيسية.

الفئات الأكثر احتياجًا تمثل 29% من سكان مصر

وأشار «مدبولي»، في حوار أجراه مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أن مصر تدرس حاليا التدابير الواجب اتخاذها لعدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجا، عن طريق خفض الدعم على رغيف الخبز، لتجنب أي ضرر قد يلحق بالفئات الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أن هذه الفئات تمثل 29% من سكان مصر.

مصر لم تشهد أي عمل إرهابي منذ عامين

وأكد أن رفع حالة الطوارئ في مصر، يعكس حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد وقدرتها على النجاح في الحرب على الإرهاب خاصة سيناء، موضحا أن مصر لم تشهد أي عمل إرهابي منذ عامين، مشيرًا إلى أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر وأنقذها من الركود الاقتصادي.

من ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة نجحت في خفض الدعم على الطاقة، موضحا أنه كان يستنفد أموالاً طائلة دون أن يعود بالنفع فعليا على المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إعادة ضخ تلك الأموال في الاستثمارات.