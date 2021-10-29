مصر تحتفل غدا بيومها الوطني في معرض «إكسبو 2020 دبي» بحضور مدبولي

تحتفل مصر غدا باليوم الوطني من قلب ساحة الوصل بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي مصر والإمارات.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن اليوم الوطني لمصر يأتي امتدادا لفعاليات الجناح المصري، التي تتيح لزوار «إكسبو» فرصة جيدة للتعرف عن كثب على مصر بتاريخها العريق، وإنجازاتها الحالية، واستشرافها للمستقبل من خلال العروض الثقافية والفلكلورية المتميزة التي نقلت للعالم سمات وتفرد الشخصية المصرية على مر التاريخ وعكست ثقل مكانة مصر بمحيطها الإقليمي وعلى المستوى العالمي.

احتفالات اليوم الوطني تتضمن عروضا ثقافية وفلكلورية تعكس الهوية المصرية

وأوضحت الوزيرة، أن الجناح المصري يعتبر محط أنظار زائري إكسبو دبي حيث تجاوز عدد زوار الجناح 150 ألف زائر خلال الشهر الأول من افتتاح الإكسبو، نظرا لتميزه باللمسة الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة، لافتةً إلى أن مشاركة مصر في «إكسبو 2020 دبي» تعد الأكبر والأبرز لمصر في إكسبو على مدار تاريخه، وتأتي هذه المشاركة المميزة، التي أولتها مصر اهتماما كبيرا نظرا لقيام هذا الحدث على أرض دولة الإمارات الشقيقية التي تربطها بمصر علاقات مميزة وفريدة.

ولفتت جامع إلى أن المشاركة المصرية، تبرز الخصوصية الشديدة في الهوية المصرية، التي صنعت التاريخ وتشكل أسس مستقبل مشرق، عبر رسالة مفادها أن مصر دولة سلام تتكامل مع دول العالم من خلال مبادراتها التنموية العملاقة على النطاق الاقليمي العربي أو الأفريقي أو النطاق الدولي، مشيرةً إلى أن هذا الحدث العالمي، يمثل فرصة ممتازة ليرى العالم مصر المستقبل، وما يحدث على أرضها الآن من تنمية ومشروعات عملاقة وإنجازات لتخطو خطى حثيثة نحو الجمهورية الجديدة.

«إكسبو 2020 دبي» حدث فريد من نوعه

وأضافت الوزيرة، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يعد حدثا فريدا من نوعه، واستكمالا لمسيرة معارض «إكسبو» التي يتم تنظيمها منذ عام 1851، وكانت شاهدة على التطورات التي مر بها العالم، لافتة إلى أن «إكسبو» يمثل فرصة متميزة لتعزيز العمل المشترك بين الدول، لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ودفع الجهود المشترك الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل.

وتتزامن احتفالات اليوم الوطني، مع تنظيم حفلة غنائية كبيرة للمطرب المصري صاحب الشهرة العالمية عمرو دياب، وذلك على مسرح اليوبيل في موقع إكسبو 2020 دبي.