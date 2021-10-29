«مدبولي»: مصر من البلاد النادرة التي أفلتت من الركود بسبب كورونا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية السد الإثيوبي عملية طويلة الأمد، موضحا أن المفاوضات بشأنها بدأت في عام 2011، مؤكدا إقرار مصر بحق جميع الدول في تنمية بنيتها التحتية، دون الإضرار بحقوق ومصالح دول الجوار، لافتا إلى أن نهر النيل يعد نهرًا دوليًا والمصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لنحو مائة مليون مصري.

السودان ليس مجرد بلد جوار

وأضاف «مدبولي»، في حوار أجراه مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، أن أهمية نهر النيل تستوجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتنظيم عملية ملء السد وتشغيله، لافتا إلى أن السودان ليس مجرد بلد جوار، وإنما بلد صديق لديه مع مصر روابط تاريخية، مشددا على العلاقات الأخوية بين الشعبين.

مصر من البلدان النادرة في العالم التي أفلتت من الركود بسبب كورونا

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن ما يهم مصر هو تحقيق الاستقرار والتوافق في السودان لضمان ازدهار ورفاهية أبنائه، وحصوله على السلع الأساسية، لافتا إلى أن مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية تعد من البلدان النادرة في العالم التي أفلتت من الركود في أوقات جائحة فيروس كورونا.

«مدبولي»: مصر سجلت معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019-2020

وأوضح الدكتور مصطفى مبدولي، أن مصر سجلت معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، و3.3% خلال 2020-2021، وتستهدف الحكومة الوصول إلى 5.4% خلال 2021-22، ثم إلى 7% خلال الأعوام الثلاثة التالية.

وأضاف أن هناك حرصًا على الحفاظ على مكتسبات الإصلاح، وهو ما يعني تحقيق الانتعاش الاقتصادي والصرامة في المالية العامة، مؤكدا أن الحرص على تحقيق هذا التوازن ظهر خلال أزمة (كوفيد-19)، حيث تم تجنب الإغلاق التام للوفاء بمتطلبات الصحة العامة والنمو.