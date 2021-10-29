مدبولي: مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 7 أضعاف باريس وافتتاحها في 2022

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنهاء حالة الطوارئ في مصر إشارة طيبة ترسلها مصر إلى العالم بأن الإجراءات الاستثنائية وراءنا وسنعود إلى الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن الإصلاحات أتاحت خفض الدين العام من 108% من إجمالي الناتج القومي في 2016 إلى 91% في 2020، مع توقع استمراره في التراجع، مسلطًا الضوء إلى بناء 25 مدينة جديدة ذكية وخضراء بما فيما ذلك العاصمة الجديدة التي تبلغ مساحتها 7 أضعاف مساحة باريس.

النمو مسألة حياة أو موت

وأضاف «مدبولي» في حوار أجراه مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية أن العجز العام خلال 2021، وبالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، لن يتجاوز 6.7% من إجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن النمو والتوظيف مسألة حياة أو موت في بلد تعداد سكانه يزيد سنويا بواقع 1.6 مليون نسمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتبنى خطة طموحة لتحسين حياة أكثر من مائة مليون مصري تشمل إمدادات المياه والطرق والمراكز الصحية والموانئ، لافتاً إلى أن مصر لديها خبرة جيدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاع الطاقة المتجدد مزدهر مع إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 1800 ميجا وات.

افتتاح العاصمة الجديدة العام المقبل

وأوضح أنه يتم حاليًا بناء 25 مدينة جديدة ذكية وخضراء بما فيما ذلك العاصمة الجديدة التي تبلغ مساحتها 7 أضعاف مساحة باريس وسيتم افتتاحها العام المقبل، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا لا مثيل له في العالم، وكل ذلك يسمح للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالكشف عن كامل إمكاناته في السنوات الثلاث المقبلة لتوفير ثلثي استثمارات الدولة مقابل 42% حاليًا.