أسعار الدواجن اليوم السبت 30-10-2021 في مصر

يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن يوميا، باعتبارها الحل الأمثل والبديل للحوم الحمراء، لأنها أقل سعرا مقارنة بها، وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح الكيلو من الدواجن البيضاء بالمزرعة لسعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، وأشار عبدالعزيز إلى أن أسعار الدواجن البلدي تراوحت في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم بين 44 إلى 44.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 47 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وسجل سعر الجوز من الحمام نحو 60 جنيهًا للمستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الرومي اليوم

استقر سعر الرومي أبيض لحم البدارة وزن (4 ك : 6 ك) عند 40 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر الرومي لحم البدارة وزن (14 ك : 22 ك) 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم، ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة عند 38 جنيهًا، وأيضًا ظل سعر كيلو البط الفرنساوي ثابتًا عند 25 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البط المولار نحو 30 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمان حسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، فيما سجل سعر السمّان «الجامبو» الـ6 في طبق واحد نحو 85 جنيهًا.