«شعبة الدواجن» تكشف عن آلية لخفض أسعار البيض

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن تكلفة طبق البيض تصل لـ45 جنيها؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ما يقرب من 400 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لبيع البيض بسعر عادل حتى لا يخرج المنتج من المنظومة، وبالتالي ارتفاع الأسعار بصورة أكبر، وذلك من خلال تحرك اتحاد منتجي الدواجن مع وزارة الزراعة لطرح البيض في منافذ وزارة الزراعة، ومنافذ أمان بأسعار مناسبة، وبالتالي تقل الأسعار.

تحديد سعر البيض

وشدد «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صناعة مصرية»، والذي يُقدمه الإعلاميان علي الدهراوي وأسامة أمين، عبر شاشة «الحدث اليوم»، على ضرورة إيجاد آلية لتحديد سعر البيض مع توفير هامش ربح للتاجر، وهذا لا يخالف آليات السوق الحر؛ فالهدف من هذا الأمر هو إعداد توازن في السوق.

الدولة تتحرك مباشرة للحفاظ على حقوق المستهلكين

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه لا يوجد فرق ما بين البيض الذي يباع في منافذ وزارة الزراعة، والبيض المغلف الذي يباع في الهايبر ماركت على الإطلاق؛ إذ إن السوق الحر ليس منفلتًا والدولة تتحرك مباشرة للحفاظ على حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن شعبة الثروة الداجنة تعمل في المقام الأول لصاحب المنتج، متمنيًا إيجاد حلول جذرية على أرض الواقع لمشكلة ارتفاع الأسعار.